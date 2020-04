Van Gucht wil dat overheid advies geeft over zelfgemaakte mondmaskers

Het is ‘aangewezen’ dat mensen gaan nadenken over het dragen van mondmaskers, al hebben die slechts een ‘aanvullende’ functie. Dat zegt viroloog Steven Van Gucht tijdens de dagelijkse persconferentie van het crisiscentrum.

Van Gucht kreeg op de persconferentie de vraag of mensen nu al zelf mondmaskers moeten naaien. Hij noemde het ‘nuttig,’ maar herinnerde er in de eerste plaats aan dat die mondmaskers slechts een aanvullend hulpmiddel zijn om een nieuwe uitbraak tegen te gaan, maar de bestaande maatregelen zeker niet kunnen vervangen.

Op plaatsen waar de basisregels naleven niet mogelijk is, zoals op het openbaar vervoer of in sommige winkels, kan een mondmasker wel ‘in beperkte mate de besmettelijkheid van een persoon verminderen’. Ze dienen dus in de eerste plaats om de vermijden dat je iemand anders kan besmetten.

Toch zou het volgens Van Gucht niet slecht zijn als er meer duidelijkheid komt over hoe een mondmasker te maken. ‘Het is aangewezen dat mensen hierover gaan nadenken, en dat de overheid gerichter gaat communiceren over hoe zo’n mondmasker er moet uitzien: van welke stof het gemaakt moet zijn en waar en wanneer je het kan gebruiken’.

‘Kan niet alles tegenhouden’

Minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) wees er vanmorgen nog op dat een mondmasker niet alles kan tegenhouden. ‘Het is belangrijk dat mensen weten dat een virus over bergen en oceanen gaat. Om dan te denken dat zo’n mondmasker dat zou kunnen tegenhouden, dat is gewoon een utopie.’

Tot nu toe hielpen maatregelen zoals de handen wassen, afstand bewaren en niet te veel met mensen in contact komen, veel meer dan wat mogelijk zou zijn met het dragen van zo’n stoffen masker, aldus De Block vanmorgen in De Ochtend op Radio 1.

Zaken als hoe het mondmasker aan te brengen en afnemen, of wat er ondertussen wordt aangeraakt, ‘maakt dat het soms een bron van besmetting is, meer dan dat het de besmetting tegengaat’. Er is enige kennis nodig voor het dragen van een masker en er zijn richtlijnen voor.

Verplicht

In sommige andere landen schaart de regering zich wel onomwonden achter het dragen van een mondmasker. Zo verplicht Luxemburg een vorm van mondbedekking als social distancing niet mogelijk is.

‘Vanaf maandag is de afscherming van de mond verplicht, of het nu met een sjaal of een masker is’, zei Bettel op een persbriefing via video. In de praktijk moet het masker gedragen worden als de afstand van 2 meter niet nageleefd kan worden, bijvoorbeeld in een winkel.