Het wordt druk in de skyline van Londen. Drie jaar na de voorstelling van het project, krijgt Zaha Hadid Architects toestemming voor de bouw van twee torens. De torens komen in Zuid-Londen, waar de hoogbouw al in trosjes aanwezig is. De besluitvorming duurde zo lang omdat één gebouw de hoogtelimiet overschrijdt. De eerste (150 meter) zit vlak op de limiet, de andere is 184 meter hoog. Ze komen tegenover het station van Vauxhall. De torens bevatten appartementen, kantoren en winkels. De gevels zien er merkwaardig sober uit voor het bureau.