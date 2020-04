Prinses Anne adviseert jongere royals: ‘Je moet het wiel niet heruitvinden’

Naar aanleiding van haar zeventigste verjaardag gaf de Britse prinses Anne een zeldzaam interview aan Vanity Fair. Daarin geeft ze ook wat goede raad aan haar opvolgers.

Fans van Netflix-serie The crown leerden de enige dochter van de Britse koningin Elizabeth in het derde seizoen al wat beter kennen. Prinses Anne stond misschien wel haar hele leven in de schaduw van haar oudere broer, kroonprins Charles, maar speelde niettemin een belangrijke rol in het Brits koningshuis.

Ook nu nog, aan de vooravond van haar zeventigste verjaardag, denkt de prinses niet aan haar pensioen. Ze is amper veertiende in de lijn voor de Britse troon - na haar drie broers, hun kinderen en kleinkinderen - maar representeert meer dan 300 goede doelen en militaire organisatie en klokte vorig jaar af op meer dan 500 afspraken.

In een gesprek met royaltywatcher Katie Nicholl voor Vanity Fair blikt de prinses terug, en vertelt ze dat ze graag ingenieur was geworden, was ze niet de dochter geweest van de Britse koningin. ‘Ik was altijd geïnteresseerd in hoe de dingen werkten.’ Prinses Anne vond wel een uitlaatklep in het paardrijden, en was in 1976 het eerste lid van de koninklijke familie dat deelnam aan de Olympische Spelen.

De basis

Hoewel ze liever op de achtergrond blijft, en niet ingaat op de huidige strubbelingen binnen de koninklijke familie, heeft de prinses wel wat goede raad voor haar opvolgers.

‘Ik denk dat de jongere generatie niet altijd goed begrijpt hoe wij het hebben aangepakt. Ze gaan vandaag steeds vaker op zoek naar nieuwe manieren voor filantropie, terwijl ik hen zou aanraden om niet te gaan proberen het wiel te heruitvinden. We hebben het geprobeerd, sommige dingen hebben niet gewerkt. En dan keer je beter terug naar de basis.’

Het gesprek vond plaats een maand nadat prins Harry en zijn echtgenote Meghan Markle hun beslissing hadden bekendgemaakt om een stap terug te zetten. Dat ze daarvoor hun koninklijke titels moesten inleveren, is iets dat prinses Anne wel begrijpt. Zij weigerde destijds zelf koninklijke titels voor haar kinderen, een beslissing waar ze nog steeds achterstaat. ‘Ik denk dat het zo gemakkelijker was voor hen, er zijn ook nadelen verbonden aan zo’n titel’, aldus de prinses.