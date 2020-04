In de Amerikaanse staat Michigan trokken woensdag duizenden inwoners naar het stadhuis om te protesteren tegen de lockdown door het coronavirus. Toeterende auto’s blokkeerden de wegen tot kilometers ver. Ze zijn het ‘binnenblijven’ beu en willen terug aan het werk, ook al telt de staat al meer dan 1.900 overlijdens. ‘De ‘droevige ironie’ van het protest is dat we nu genoodzaakt zijn om de lockdown te verlengen,’ aldus de gouverneur van Michigan Gretchen Whitmer.