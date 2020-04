Marc Jacobs maakt kruis over laatste collectie

Marc Jacobs maakte een spektakel van zijn laatste defilé, maar de kleding die werd getoond zal hoogstwaarschijnlijk nooit in de winkelrekken belanden. ‘Zonder stoffen kan je geen collectie maken.’

Marc Jacobs stelde op de laatste dag van de modeweek in New York zijn volgende wintercollectie voor met een dansspektakel. De collectie was een pak ingetogener voor zijn doen, maar werd niettemin positief onthaald. Nu zijn we twee maanden verder, en vreest de modeontwerper dat zijn collectie niet meer geproduceerd zal raken door de coronapandemie, zo vertelt hij in gesprek met British Vogue-hoofdredacteur Edward Enninful.

De collectie werd na het defilé opgestuurd naar Parijs, waar het in de showroom zou worden gepresenteerd aan inkopers van boetieks wereldwijd. Maar omdat het coronavirus na Azië, toen ook Europa in zijn greep kreeg, waren die amper aanwezig, zegt Jacobs.

‘Als ze de collectie niet kunnen zien, hoe kunnen ze die dan inkopen? En als je geen stoffen kan bestellen uit Italië, waar al onze stoffen worden gemaakt, dan kan je geen collectie maken. We kunnen de ongelooflijke show die we hebben neergezet, dan ook niet produceren. En dat is zonde’, vertelt de ontwerper.

Jacobs benadrukt dat de collectie van een defilé maar een klein deel van zijn bedrijf uitmaakt. ‘Door de kost en de prijzen van die kleren, gaat het sowieso om kleine volumes, waardoor het altijd meer draait om de impressie die je neerzet, om te inspireren. Je ziet de kleding opduiken in fotoshoots en op de rode lopers’, aldus Jacobs. ‘Het is een soort laboratorium voor ideeën en gedachten en gevoelens, dat is in mijn ogen altijd al de rol geweest van couture.’