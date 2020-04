Jambon vindt vier miljoen voor projectsubsidies

Minister van Cultuur Jan Jambon heeft woord gehouden: hij heeft vier miljoen euro bijgevonden voor de projectsubsidies. Toen hij daar in november 60% van weghakte, waren er wekenlang protesten.

Sinds de cultuurbegroting in november vorig jaar groeiden de projectsubsidies uit tot een symbooldossier. Terwijl de cultuurhuizen gemiddeld 6% moesten besparen, hakte minister van cultuur Jan Jambon (N-VA) bij de projectgelden 60% weg. Het jaarbudget zakte van 8,4 miljoen naar 3,3 miljoen euro. De protesten hielden wekenlang aan.

Tussentijds waren er al signalen dat Jambon de pil wou verzachten. Half januari kon hij het budget licht optrekken van 3,3 naar 4 miljoen euro. In het parlement kondigde hij aan dat hij dat geld meteen volledig in stelling zou brengen. Bij de begrotingscontrole zou hij dan kijken of hij extra budget kon vrijmaken. Dat zou hij prioritair spenderen aan een tweede subsidieronde dit jaar.

Jambon heeft dus woord gehouden. Door verschuivingen in het cultuurbudget heeft hij vier miljoen euro kunnen vrijmaken voor een tweede ronde. Dat deelde hij deze voormiddag mee tijdens een online sessie van de cultuurcommissie. In een zomerhemdje gaf hij vanuit zijn werkkamer met puntdak toelichting bij zijn Visienota Kunsten voor de komende jaren. Hij zei aandacht te geven aan de precaire situatie van de individuele kunstenaar in deze tijden van de coronacrisis.

Jaarbudget van 8 miljoen euro

Door deze geldinjectie komt het jaarbudget voor de projectsubsidies op 8 miljoen euro. Dat is een vergelijkbaar peil als de voorbije jaren. Er komt nu een oproep om dossiers in te dienen tegen 15 mei. In het najaar wordt beslist wie gehonoreerd wordt. Door de hobbelige aanloop ligt de timing later dan gebruikelijk.

Projectsubsidies gaan zowel naar jonge en experimentele makers, als naar meer gevestigde kunstenaars. Deze laatste kunnen subsidies aanvragen voor een periode van twee of drie jaar. De projectsubsidies worden vaak beschouwd als zaaigeld die nieuwkomers toelaten tot het systeem. Daarnaast dragen ze bij tot het ecosysteem in de cultuurwereld. Kunstenaars kunnen zich met een gevulde portemonnee aandienen bij andere partners om coproducties op te zetten. Jambon zei gisteren dat hij het ecosysteem ‘wil waarborgen en waar mogelijk nog versterken’.