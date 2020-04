Iran ‘intimideert’ Amerikaanse marine in Perzische Golf

Bij een confrontatie is de Iraanse marine tot op enkele meters genaderd van Amerikaanse oorlogsschepen in de Perzische golf. Dat meldt het Amerikaanse leger, dat spreekt van ‘gevaarlijk en intimiderend’ gedrag. De precieze aanleiding is onbekend.

Het incident deed zich woensdag voor. Een vloot van elf Iraanse boten stevenden op de Amerikaanse schepen af. De Amerikanen zouden via radiocontact met scheepstoeters duidelijk gemaakt hebben dat de boten afstand moesten houden. Toch naderden ze tot op zo’n 10 meter van het Amerikaanse kustwachtschip Maui. Na een uur trokken de schepen zich terug.

De schepen van de VS zouden zich op het moment van het incident nog in internationale wateren bevonden hebben. Er werden op dat moment helikoptervluchten uitgevoerd vanaf de Amerikaanse boten. Volgens de Amerikaanse militairen was het gedrag van Iran in strijd met het internationaal recht.

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo zegt aan Fox News momenteel te bekijken ‘hoe we onze onvrede over wat gebeurd is kenbaar kunnen maken’.

Volgens persagentschap Reuters kwam dergelijke confrontaties tot enkele jaren geleden gereld voor. in 2016 en 2017 werden ook af en toe waarschuwingsschoten afgevuurd. Sinds begin dit jaar laaien de spanningen tussen de VS en Iran opnieuw op, nadat de VS generaal Qassem Soleimani, de bevelhebber van de beruchte al-Qudsbrigade uitgeschakelde met een drone.