Delvaux opent eindelijk eigen webshop

De Belgische lederwarenfabrikant Delvaux opent vrijdag de deuren van zijn eigen webshop. Dat is meer dan ooit nodig, nu de meeste winkels nog wel even dichtblijven door de coronacrisis.

Delvaux is het oudste lederwarenhuis ter wereld, maar tot nu toe kon je de handtassen en accessoires amper online kopen. Daar komt vanaf vrijdag verandering in, want dan worden de deuren van de eigen webshop geopend, zo heeft ceo Marco Probst aangekondigd in gesprek met Fashion Network. Klanten zullen online een selectie van de nieuwe handtassen terugvinden, waaronder de miniatuurcollectie die werd opgehangen aan de verschillende steden waar Delvaux een flagshipstore heeft.

Probst benadrukt dat het idee al voor de coronacrisis op tafel lag. Delvaux opende de voorbije jaren prachtige winkels, onder andere in Parijs en Manhattan, maar was digitaal amper aanwezig. Nu die winkels door de coronacrisis gedwongen de deuren moeten dichthouden, werd de nood aan een eigen webshop nog dwingender, waardoor de plannen in stroomversnelling werden doorgevoerd. Vorige maand werd in samenwerking met JD.com al een online platform gelanceerd in China.