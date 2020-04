Er zijn de voorbije 24 uur in ons land 417 nieuwe overlijdens gemeld als gevolg van het coronavirus. Het merendeel daarvan is vastgesteld in woonzorgcentra.

Dat meldt het crisiscentrum in de dagelijkse update. 127 overlijdens zijn gemeld in ziekenhuizen, 289 in woonzorgcentra. Daarvan zijn er 91 bevestigde gevallen, de rest zijn 'mogelijke' gevallen van overlijdens door Covid-19.

De cijfers over de ziekenhuisopnames zijn wel hoopgevender. Er werden nog 310 mensen opgenomen in de ziekenhuizen, maar 455 mensen mochten het ziekenhuis verlaten. Er zijn momenteel nog 5.309 ziekenhuisbedden bezet. Ook op de afdelingen intensieve zorg van de ziekenhuizen daalt het aantal bezette bedden: -22 bedden, tot 1.182 bedden.

Het crisiscentrum ziet in de cijfers het bewijs dat de verlening van de maatregelen 'absoluut nodig' zijn. 'De daling van het aantal ziekenhuisopnames is al een tijdje aan het dalen, en dat is goed. Maar om die daling te laten aanhouden en om een nieuwe opflakkering te krijgen, is het werkelijk cruciaal dat we de maatregelen verlengen en blijven respecteren', zegt viroloog Steven Van Gucht.