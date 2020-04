Een blote kont uit 1984 is nu nogal haarachtig

Preutsheid doet priegelen: op Disney+ kreeg de blote kont van Daryl Hannah in ‘Splash’ digitale haar­bedekking. Censuur?

Twee jaar na haar acrobatie in Blade runner dook Daryl Hannah als een zeemeermin met Tom Hanks in Splash van Ron Howard. Ook in 1984 had ze al lang haar tot op haar billen. Maar niet lang genoeg om ze helemaal te bedekken wanneer ze, poedelnaakt, haar ­tegenspeler en de camera de rug toekeert en de oceaan induikt. Zesendertig jaar later blijkt haar haardos flink gegroeid, nu de film is aangespoeld op Disney+, het streamingplatform dat in grote delen van de wereld al beschikbaar is, maar nog niet in België.

Het is een enkele seconde, maar in internettijden blijft zoiets niet onopgemerkt. Zo is te zien hoe haar haardos nu bedekt wat volgens het huis van de muis bedekt moet blijven. Blijkbaar werd de kont à la Cats digitaal bijgewerkt om te voldoen aan de preutse vereisten. Het blad Vanity Fair zag dat ook elders in Splash werd ingegrepen. Zo werd in enkele ­scènes ingezoomd om ‘verboden’ lichaamsdelen buiten beeld te houden. Zelfs met die censuur krijgt de film alsnog een PG-13-rating op het platform – een waarschuwing aan ouders dat de film ongeschikt is voor kinderen jonger dan dertien.

Disney knipt steeds vaker in eigen werk. Zo schrapte het vorige zomer een scène uit Toy story 2 die grapt met het seksistische fenomeen van de ‘casting couch’ in Hollywood – een grapje dat zuur smaakte nadat John Lasseter, topman van Disneys animiestudio Pixar, in opspraak was gekomen voor al te gretige knuffels. Wat in 1999 wel nog kan, zal je nu niet meer zien op dvd’s, blu-rays of digitale versies van de film.

Op Disney+, dat ondertussen 50 miljoen leden telt, krijgen klassiekers als Peter Pan, The jungle book en Dumbo een disclaimer: ‘kan verouderde culturele voorstellingen bevatten’. Tegelijk verhuisde een tv-serie gebaseerd op de film Love, Simon naar Hulu, het platform dat Disney nu behoudt voor minder kindvriendelijke fictie. Omdat die ging over een homoseksuele tiener? Disney worstelt met de combinatie ‘familievriendelijk entertainment voor de massa’ en zijn vrij recentelijk verworven progressieve imago. Een beetje haar is dan niet raar.