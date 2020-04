Angèle doet mee aan corona-benefiet Lady Gaga

De Amerikaanse popster Lady Gaga nam het initiatief om een benefietconcert op te zetten voor de bestrijding tegen het coronavirus. One world: together at home heeft plaats op zaterdag 18 april.

Een hele resem bekende sterren zegden al toe een concert te zullen geven vanuit hun huiskamers. Onder hen Elton John, Alanis Morissette, Andrea Bocelli, Billie Eilish, Eddie Vedder, Stevie Wonder, Paul McCartney, Lizzo en Billie Joe Armstrong van Green Day.

Uit ons land kreeg Angèle de vraag van Lady Gaga om mee te werken aan het evenement.

De tv-special heeft internationale allures. Ook de Nigeriaanse hiphopster Burna Boy, de Columbiaanse zanger en producer J. Balvin en de Chinese concertpianist Lang Lang hebben toegezegd. Behalve muziek zal het programma ook getuigenissen bevatten van zorgverleners uit de hele wereld.

Voor de organisatie werkt Lady Gaga samen met de Wereldgezondheids­organisatie (WHO) en Global Citizen, het actieplatform dat tegen 2030 de armoede de wereld wil uithelpen. Talkshowhosts Jimmy Kimmel en ­Stephen Colbert praten de twee uur ­durende show aan mekaar.

Opbrengst

Met de opbrengst hopen de artiesten mondmaskers, jassen en andere essentiële apparatuur te bekostigen. Er gaat ook geld naar goede doelen die voedsel, ­onderdak en gezondheidszorg bieden. ‘Het is geen klassieke fundraiser’, zei Lady Gaga, want 35 miljoen dollar is vooraf al opgehaald voor het WHO Covid-19 Solidarity Response Fund. Via dat fonds wordt onder meer beschermingsmateriaal voor gezondheidswerkers aangekocht.

Sinds het begin van de crisis maakt Global Citizen Together at home, een dagelijkse webcast met livemuziek die de adviezen van de WHO wereldwijd verspreidt. Lady Gaga was een van de eersten die haar schouders onder de webcast zetten.

Het concert wordt wereldwijd uitgezonden. Bij ons zendt Q2 het op 19 april twee keer uit. Het is die dag ook te be­kijken op VTM Go.