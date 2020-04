Nederlander Kai Reus wil het werelduurrecord van Victor Campenaerts aanvallen: “Het record kan nog veel scherper”

Exact een jaar na de geslaagde werelduurrecordpoging van Victor Campenaerts in het Mexicaanse Aguascalientes heeft Kai Reus zijn plannen om het uurrecord aan te vallen uit de doeken gedaan. De 35-jarige Nederlander zette in 2016 een punt achter zijn actieve loopbaan. “In principe zal de poging volgend jaar in april plaatsvinden”, liet Reus optekenen in een gesprek met Sporza.

“Ik wilde de poging eigenlijk in augustus dit jaar doen, maar het project moest vanaf nul opgestart worden”, begon Reus. “Ik zit niet bij een bestaande ploeg. In principe vallen we volgend jaar in april het record van Victor Campenaerts aan.”

“Wat me drijft voor deze poging?”, ging de Nederlander verder. “Passie, denk ik. Wielrennen betekent heel veel voor mij. Ik krijg er kippenvel van. Ik ben veel meer dan wat er in 2007 gebeurd is. Ik heb na die val nooit meer kunnen laten zien wat ik waard was.” Reus raakte in 2007 tijdens een trainingsrit zwaargewond en werd elf dagen in een kunstmatige coma gehouden.

“Ik heb een hele rugzak vol ellende meegekregen. Maar ik houd van de sport en ik zal dat altijd blijven doen. Of ik dan de drang voel om me nog eens te bewijzen? Neen, echt niet. Dit is niet om te zeggen: hier ben ik en dit is wat ik nog kan. Het is puur omdat ik erin geloof en omdat ik van deze sport houd.”

Reus zal om het werelduurrecord te breken beter moeten doen dan de 55,089 km die Victor Campenaerts neerzette en acht dat mogelijk. “Het record van Victor staat scherp, maar het kan nog veel scherper. Dat weet Victor ook. Records zijn er om aangevallen te worden. Ik doe er zelf alles aan. Als ik het niet doe, dan zal het record toch op vrij korte termijn gebroken worden. Ik denk vooral aan Rohan Dennis.”

“Ik ben een paar maanden geleden ook in Namibië geweest”, aldus Reus. “Daar heb ik enkele trainingsritjes met Victor gemaakt. Het was wel grappig. Of ik zaken van hem heb opgepikt? Inhoudelijk zijn we niet te ver gegaan. Maar renners onder elkaar verstaan elkaar wel. Victor heeft me niet gezegd wat zijn geheim was, maar het was wel heel leuk.”