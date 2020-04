Rafael Nadal: “Ik verwacht geen groot tennistoernooi op korte of middellange termijn”

Rafael Nadal, al jaren heer en meester op Roland Garros, heeft woensdagavond in een interview met de Spaanse radiozenders Onda Cero en Cope zijn kijk van zaken gegeven op het vervolg van het tennisseizoen in coronatijden. “Ik verwacht geen groot tennistoernooi op korte of middellange termijn”, liet de Spanjaard noteren.

“Het tennis is een mondiale sport”, begon Nadal, momenteel nummer twee van de wereld. “We reizen van land naar land. Dat lijkt mij moeilijk in deze tijden.”

Sinds begin maart werd er intussen niet meer getennist. Roland Garros verplaatste haar editie van 2020 naar de herfst, Wimbledon koos voor uitstel.

Nadal, die negentien Grand Slams won waarvan er twaalf in Parijs, begreep de moeilijke situatie. Hij vond het ook “zeer moeilijk” om achter gesloten deuren de toptoernooien af te werken. “Dat geldt voor de meeste sporten, ook voor voetbal bijvoorbeeld. Maar ik zou toch heel blij zijn om te kunnen spelen.”

Ook Novak Djokovic, de huidige nummer één van de wereld, deed zijn zeg tijdens de uitzending. “Het wordt geen makkelijke beslissing om te nemen”, aldus de Serviër. “Ik ben klaar om te spelen, in welke omstandigheden ook. Maar ik denk dat we nog enkele maanden gaan moeten wachten.” Djokovic won eind januari nog het laatst gespeelde grandslamtoernooi in Melbourne.

Nadal benadrukte nog eens dat tennis momenteel ook niet op de eerste plaats kan staan. “Veel mensen gaan door zeer moeilijke tijden. Tennis is niet mijn prioriteit momenteel.”

Nadal richtte vorige maand met basketballer Pau Gasol nog een initiatief op om geld in te zamelen voor het Rode Kruis. “Ons doel daarbij was elf miljoen euro binnenhalen. We zitten momenteel aan zeven miljoen euro”, besloot de gravelkoning.