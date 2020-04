Trump wil economie heropstarten: ‘VS over de piek’

De Amerikaanse president Donald Trump zal donderdag richtlijnen vrijgeven voor de stappen die moeten leiden tot een heropstart van de Amerikaanse economie en een terugkeer naar een normaal leven. Dat heeft hij gezegd tijdens een persconferentie in het Witte Huis.

De zware beperkingen die nu in de Verenigde Staten gelden, hebben volgens Trump gewerkt. ‘De data tonen dat we in het hele land over de piek van het aantal coronabesmettingen heen zijn’, zei hij gisteren tijdens een persconferentie. ‘Hopelijk blijft dit duren.’ Tegelijk beklemtoonde hij de nood om waakzaam te blijven. De richtlijnen zouden er komen na een gesprek met de gouverneurs van de Amerikaanse deelstaten op donderdag.

Volgens de Amerikaanse universiteit Johns Hopkins, die wereldwijd cijfers van de coronacrisis verzamelt, zijn er in de VS meer dan 630.000 bevestigde gevallen en zowat 27.850 doden.

‘Morgen (donderdag dus, red.) wordt een belangrijke dag.’ De Amerikaanse president zei nog dat sommige staten nog voor 1 mei, de datum die hij zelf had vooropgesteld, zouden heropenen. Gevraagd naar de gevaren van een te snelle heropening, zei Trump dat het land gesloten houden ook doden kan betekenen.

Trump wordt verweten dat hij de dreiging van het coronavirus te lang geminimaliseerd heeft.