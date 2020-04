‘We weten dat dit niet snel-snel kan’, zegt Wilmès

Bezoek in de woonzorgcentra, het is een mogelijkheid en geen verplichting, zegt premier Sophie Wilmès (MR). ‘We weten dat dit niet snel-snel kan. Maar op termijn moet het gebeuren.’ Er is politieke consensus in de Nationale Veiligheidsraad, het zou niet goed zijn om daar politieke rellen bovenop te gooien aldus Wilmès.

Terwijl de paniek door de sector van de woonzorgcentra giert, na de aankondiging gisteren dat ze per resident één vaste bezoeker mogen toelaten, blijft premier Sophie Wilmès (MR) beheerst en kalm de beslissing van de Nationale Veiligheidsraad uitdragen. 'Ik begrijp de bezorgdheid. Iedereen is bezorgd en dat is normaal. Maar het gaat over een mogelijkheid en zeker geen verplichting', zei ze in De Ochtend op Radio1. 'Als u het mij vraagt, ik zou graag zien dat het kan gebeuren. Dit gaat om eenzaaamheid, om oudere mensen die al wekenlang hun familie niet gezien hebben. Oorspronkelijk werden de woonzorgcentra gesloten om het virus buiten te houden, maar we weten intussen dat we vertrokken zijn voor een lange tijd. En we weten dat bezoek helpt.'

Bijna onmiddellijk nadat de bewuste beslissing van de Nationale Veiligheidsraad gisteren was meegedeeld, stak er een storm van protest op. Vanuit de woonzorgcentra, maar ook in de Vlaamse regering. Minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V), die op voorhand nochtans ingelicht was, zei dat hij dit niet 'snel-snel' ging toepassen. Wilmès zegt dat dat ook niet de bedoeling is. 'De situatie is niet in alle woonzorgcentra dezelfde. Dit moet dus ook niet snel-snel gebeuren. Het is een mogelijkheid. Maar iedereen heeft gezien hoe onmenselijk de huidige situatie is. Of we hier nu morgen, of binnen een paar dagen of weken iets doen, het moet gebeuren.'

'Minister-presidenten zijn de baas'

De beslissing werd, herhaalde ze, genomen samen met alle andere regeringsleiders, op de vraag of er overlegd was met de verschillende regeringen. 'De minister-presidenten van Vlaanderen, Wallonië, Brussel, de Duitstalige Gemeenschap en de Franse Gemeenschap. Die zijn de baas. Dus dan ga ik ervan uit dat dat geregeld is.' Wilmès sprak rustig en beheerst en gaf aan dat het geen goede zaak zou zijn om politieke rellen te creëren op een moment als dit. 'Ik denk dat het gewoon een probleem van communicatie was en dat dit wel in orde zal komen. Heel veel mensen erg blij dat ze, misschien niet vandaag, of morgen, maar wel op een bepaalde termijn, opnieuw de mensen gaan kunnen zien waar ze van houden.' De centra die nog niet klaar zijn, zijn dus niet verplicht om bezoek toe te staan, 'maar we vragen wel om het te doen als het kan'.

Minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) treedt haar daarin bij. 'Ik dacht, als dat op een tafel komt in de Nationale Veiligheidsraad, dan is dat overlegd. En dat is blijkbaar niet het geval. Ik heb het dan over het overleg tussen de Vlaamse, Waalse regering en de koepels en de mensen die de rusthuizen besturen. Dat is een hele ketting van overleg en dat is natuurlijk een taak voor de bevoegde overheid'

Stap voor stap

De veiligheidsraad besliste tot enkele versoepelingen, zoals de opening van de tuincentra en doe-het-zelfzaken. Maar ondernemingen en ook scholen snakken nog altijd naar meer duidelijkheid, meer perspectief. Op termijn zal dat er ook komen, aldus de premier, maar ook hier geldt: niet snel-snel. 'Ik zal altijd proberen om de waarheid te zeggen en coherent zijn. Maar het is niet ernstig als je dingen te snel aankondigt. Wanneer we een beslissing nemen om de lockdown deels af te bouwen, dan moeten we in de ziekenhuizen de gevolgen daarvan opvolgen. Alles moet stap voor stap. Pas dan zal je kunnen beslissen om nog een stap verder te gaan. Maar ik zal geen valse beloftes aan de mensen doen. Maar ik kan vandaag niet zeggen op welke precieze datum welke sectoren weer open zullen gaan. Ik begrijp dat er veel vragen worden gesteld en ik wil ook duidelijkheid hebben. Maar we moeten de wetenschappers, die we eigenlijk vragen om in de toekomst te kijken, ook de kans geven om hun werk echt te doen.

'Als het nodig is, kom ik'

De kritiek van sommigen dat Wilmès de afgelopen dagen, vooral toen er veel overtredingen waren in het zonnig Paasweekend te weinig zichtbaar was, raakt schijnbaar niet. 'Als er iets belangrijks gezegd moet worden, communiceer ik', aldus Wilmès. 'Er is een grote vraag van de media, maar er is een grotere vraag om aan het werk te zijn. Als het nodig is kom ik, maar niet meer dan noodzakelijk.'

Covid-19 doet andere moeilijke beslissingen die de regering moet nemen niet verdwijnen. Maar de timing van Electrabel, dat vandaag in De Tijd duidelijkheid eist over de kernuitstap, vindt Wilmès toch 'bijzonder slecht'. 'Dat moet voor het einde van het jaar beslist worden, ja. En we zullen dat aanpakken. Maar nu hebben we even geen tijd. Dit is niet het moment om daaraan te werken. Al onze aandacht gaat nu naar covid.'