Engie Electrabel vraagt Wilmès om duidelijkheid over sluiting kerncentrales

In een brief gericht aan het kabinet van Sophie Wilmès (MR) vraagt energieleverancier Engie Electrabel de premier om nog voor het eind van dit jaar knopen door te hakken over de sluiting van kerncentrales Doel 4 en Tihange 3.

Terwijl Wilmès de katten van de Veiligheidsraad en een onduidelijke beslissing over bezoeken in woonzorgcentra te geselen krijgt, legt energieleverancier Engie Electrabel een extra taak op het bord van de premier. In een brief vragen CEO Philippe Van Troeye en voorzitter Johnny Thijs om nog voor het einde van dit jaar een beslissing te nemen over het openhouden van de twee scheurtjescentrales Doel 4 en Tihange 3.Daarvoor is een budget van 800 miljoen euro aan investeringswerken nodig. Er zit haast op voor de leverancier: sommige vervangstukken moeten jaren op voorhand besteld moeten worden. Ook het aankopen van nucleaire brandstof kan niet last minute gebeuren.

Volgens Van Troeye en Thijs kunnen de centrales ondanks de problemen een cruciale rol spelen in het voorkomen van stroomtekorten, maar dan moeten knopen wel spoedig doorgehakt worden door de federale regering.

?Kernuitstap

Al in 2003 werd beslist om alle zeven Belgische kerncentrales tegen 2025 te sluiten. Die deadline lijkt sowieso moeilijk te worden. Tot dusver werden nog niet voldoende alternatieven gebouwd om de wegvallende stroomcapaciteit voldoende op te vangen. Ook de beloofde vervangende gascentrales zijn nog realiteit. Zo dreigt over vijf jaar het licht uit te gaan. Met twee centrales die elk 1.000 megawatt opleveren, kunnen tekorten voorlopig wel al opgevangen worden.

Corona

Volgens Electrabel is het cruciaal dat net na de coronacrisis de energietoevoer gegarandeerd wordt. Met een economie die moet herstellen, kan ons land stijgende energieprijzen door schaarste missen als kiespijn. Bovendien zal ook bij getroffen buurlanden niet veel te kopen zijn. Ook zij zullen hun stroom meer dan nodig hebben.