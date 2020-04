Beke vraagt uitstel van bezoek in woonzorgcentra

Zorgnet-Icuro, dat de ruim 300 woonzorgcentra in Vlaanderen overkoepelt, noemt de maatregel van de Nationale Veiligheidsraad om beperkt bezoek toe te laten ‘totaal onverantwoord’. Vlaams minister Wouter Beke (CD&V) roept op om de beslissing uit te stellen en eerst voor te bereiden.

Zoals ik net ook in journaal @vrtnws zei: bezoek aan woonzorgcentra en andere voorzieningen moet heel doordacht gebeuren. Laat ons daarom die beslissing uitstellen en goed voorbereiden. In overleg. Te belangrijk om snel-snel te doen. — Wouter Beke (@wbeke) April 15, 2020

Amper enkele uren nadat de Nationale Veiligheidsraad besliste om beperkt bezoek toe te laten in woonzorgcentra vraagt Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) om uitstel van de maatregel. Bezoek van één persoon zou toegelaten worden, als het om dezelfde persoon gaat, die zeker 14 dagen geen symptomen vertoont. Maar de beslissing van de Veiligheidsraad kreeg meteen al veel kritiek.

Wouter Beke gaf eerst in het VRT-journaal van 19u al aan dat het bezoek organiseren een 'huzarenopdracht' zou worden. Twee uur later vraagt hij om uitstel op Twitter. De tweet van Beke wordt meteen op ongeloof onthaald, de reacties gaan van 'het is te laat, de telefoon staat roodgloeiend', tot 'is dit een grap?'

Vicepremier Alexander De Croo (Open VLD) gaf in De Aspraak aan dat 'Beke natuurlijk in overleg met de sector mag beslissen hoe ze dit implementeren'.

Opvallend, vlak na de personferentie van de Nationale Veiligheidsraad bleek CD&V-minister op federaal niveau Koen Geens wél heel blij met het beperkte bezoek:

Ik ben heel blij dat voortaan elke oudere die in een rusthuis verblijft of die zich niet kan verplaatsen, of elke andersvalide in een instelling het bezoek zal kunnen krijgen van één en dezelfde vertrouwenspersoon. Uiteraard indien die persoon 14 dagen symptoomvrij was #NVR — Koen Geens (@Koen_Geens1) April 15, 2020

'Kaakslag voor directies'

‘Dit komt veel te vroeg’, zegt Cloet, topvrouw van Zorgnet-Icuro. ‘De gezondheid van de bewoners en het personeel komt op de eerste plaats. Nu brengen we een brandspoor binnen in de woonzorgcentra terwijl nog lang niet alle branden zijn geblust. De testresultaten hebben net aangetoond dat veel personeelsleden besmet zijn, ook al hebben ze geen symptomen. En nu gaan we misschien nog meer mensen binnenbrengen die besmet zijn zonder dat ze het weten?’

'Voor de directies van de woonzorgcentra voelt het als een kaakslag, na alle problemen van de afgelopen week', klinkt het nog bij de zorgkoepel. 'Wij vragen ons sterk af hoe het al zwaar overbelaste personeel dat in de praktijk in goede banen zal kunnen leiden. Hoe zullen de nodige beschermingsmaatregelen kunnen toegepast worden?'

Voor Cloet is de conclusie nu duidelijk: ‘Wij gaan al onze woonzorgcentra adviseren om de maatregel niet toe te passen. Dat is het enige wat we tot nog toe kunnen doen. Intussen zoeken we naar andere manieren om dat tegen te houden.’ Ook andere woonzorgcentra laten al weten dat ze de maatregel niet zullen toepassen. Ook de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten noemt het bezoek 'onverantwoord en onbegrijpelijk'.

'Geen overleg'

Er is niet alleen ongenoegen over de maatregel zelf, ook over het gebrek aan overleg vooraf. 'Ik heb de beslissing vernomen in de media en ik moet zeggen dat ik van mijn stoel viel', zei Cloet in De Afspraak. 'Er is geen enkel overleg geweest. Vanuit de Vlaamse woonzorgcentra heb ik geen enkel signaal gekregen dat men dit voor ogen had. Ik hoor ook veel burgemeesters die niet begrijpen hoe ze dit zouden moeten organiseren.'

Infectioloog Erika Vlieghe, expert van het Wetenschappelijk comité coronavirus, gaf in de studio van De Afspraak aan dat het idee wel van verschillende woonzorgcentra kwam, 'maar ook uit de psychiatrie.' Beperkt bezoek wordt ook in de psychiatrie en voorzieningen voor personen met een handicap toegelaten. En, zei ze nog: 'Wij geven een advies, maar zo'n advies moet natuurlijk doorgesporken worden met de sector.'

Dat beaamde ook De Croo: 'In principe zou ik denken dat zo'n overleg op voorhand gebeurt. Als ik dit zo hoor, is dat niet gebeurd.'