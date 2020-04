‘Ons land kent de grootste uitdaging sinds de Tweede Wereldoorlog’, zei premier Sophie Wilmès (MR) tijdens een persconferentie van de Nationale Veiligheidsraad. Toch probeert ze naast de strenge maatregelen perspectief en hoop te bieden.

‘Het aantal ziekenhuisopnames daalt, dat is nu nog de helft van wat het was tijdens de piek van het coronavirus’, zei Wilmès. ‘Dat is het gevolg van onze inspanningen, de capaciteit ...