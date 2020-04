Festivals reageren: 'Dit komt hard binnen. Onze sector bloedt.'

Het wordt een zomer zonder festivals. In een eerste reactie tonen de organisatoren veel begrip voor de maatregelen. 'Dat is de enige juiste beslissing.' Maar het is hard.

De Nationale Veiligheidsraad heeft vandaag beslist dat grote evenementen tot 31 augustus niet toegelaten zijn in België. Het wordt een zomer zonder Pukkelpop, Dour, Rock Werchter, Tomorrowland, ...

'Dat is de enige juiste beslissing. Ze overvalt ons niet. Het lag in de lijn der verwachting en we hebben er enkel groot begrip voor. De gezondheid en veiligheid van festivalgangers, van artiesten, van crew, van vrijwilligers is onze grootste prioriteit', zegt Rock Werchter in een reactie.

Het is een reactie die duidelijk met de hele sector was overlegd want Dour en Pukkelpop verspreiden exact hetzelfde persbericht.

De organisatoren hebben ook een boodschap voor wie al tickets aan het kopen was. 'Met onze ticketpartner worden momenteel verschillende pistes onderzocht. Van zodra de regeling voor ticketkopers uitgewerkt is, zal daarover gecommuniceerd worden. In de eerste plaats naar de ticketkopers zelf. Hou er rekening mee dat dit nog een paar dagen kan duren.'

Werchter, Dour, Pukkelpop... Ze hebben pijn, zeggen de organisatoren. 'Dit komt hard binnen. Ook voor onze medewerkers, leveranciers, crew, artiesten, vrijwilligers, omwonenden. Onze sector bloedt. Via vakverenigingen en beroepsfederaties worden specifieke steunmaatregelen gevraagd aan de overheden. Wij steunen elk initiatief.'

Tomorrowland heeft regeling voor verkochte tickets

Het dancefestival Tomorrowland laat weten dat de 400.000 al verkochte tickets zullen worden overgeheveld naar de editie van 2021. Wie dan niet kan gaan, zal terechtkunnen bij de 'exchange desk' van het festival.

Tomorrowland spreekt van een 'enorme impact op ons bedrijf', maar benadrukt dat ook tal van partners worden getroffen. 'Wij zijn eigenlijk het topje van de ijsberg', zei woordvoerster Debby Wilmsen aan VTM Nieuws. 'Een hele eventsector wordt getroffen: leveranciers, bedrijven die podia en geluid doen, catering en verenigingen, maar ook transportbedrijven en hotels.'

Het bedrijf is naar eigen zeggen de financiële puzzel nog niet aan het leggen, maar concentreert zich de komende uren en dagen eerst op het informeren van tickethouders en omwonenden. Een uitstel naar het najaar zag Tomorrowland volgens Wilmsen niet zitten.' 'We hebben ons laten adviseren door virologen en daaruit bleek dat september ook geen goed idee zou zijn', stelt ze. 'Nog later was dan weer geen optie omdat de kans dan groot is dat het niet zo'n fijn weer is.'

Graspop

Maar de Belgische festivalzomer is meer dan deze bekendste festivals. Ook Graspop Metal Meeting bijvoorbeeld wordt afgelast. In een persbericht spreekt de organisatie van het metalfestival van een 'zeer moeilijke beslissing'.

De 25ste editie van het festival zal worden gevierd van 17 tot en met 20 juni 2021. De festivalorganisatie hoopt zoveel mogelijk bands van de line-up voor dit jaar over te hevelen naar 2021. De volledige lijst zal later worden bekendgemaakt.

Graspop belooft binnenkort meer info voor wie al een ticket kocht. 'We zullen zo snel mogelijk alles op punt zetten om een passende oplossing te vinden voor alle festivalgangers", klinkt het nog.

De organisatie drukt nog haar respect uit naar 'alle zorg- en dienstverleners die dag en nacht strijden tegen het COVID-19 virus'

Maanrock, Reggae Geel, Cactus

De stad Mechelen heeft ook al gecommuniceerd dat Maanrock (eind augustus) en festivals zoals Ottertrotter en Parkpop geanuleerd worden. Net als Reggae Geel trouwens. Wie voor dat festival al een ticket kocht, gaat een voucher krijgen voor de editie van 2021.

Hetzelfde nieuws in Brugge. Voor het eerst in 39 jaar zal het Cactusfestival in Brugge niet kunnen doorgaan. Voor wie al een ticket had, wordt zo snel mogelijk een regeling uitgewerkt.

Wat is een festival?

De Veiligheidsraad wou snel duidelijkheid geven aan de grote festivals. Volgende week gaat een nieuwe vergadering van de Veiligheidsraad zich buigen over wat met andere grote evenementen moet gebeuren: gaande van kermissen tot straatfestivals en sportwedstrijden. Allicht worden die gefaseerd toegelaten, de kleinste evenementen eerst.

Maar het laat zich raden dat vele festivals van de grootte van Maanrock hun activiteiten gaan schrappen. In de wandelgangen van de Veiligheidsraad verduidelijkte minister van Volksgezondheid Maggie De Block dat elk evenement waar de afstandsregel van anderhalve meter niet kan worden gerespecteerd, niet kan plaatsvinden.