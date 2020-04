Duitse scholen gaan begin mei opnieuw open

In Duitsland worden grote publieke evenementen, zoals sportwedstrijden, verbannen tot zeker 31 augustus. De scholen gaan stapsgewijs opnieuw open vanaf 4 mei. Dat zijn bondskanselier Angela Merkel en de ministers-presidenten van de zestien deelstaten overeengekomen.

Bondskanselier Merkel had woensdag een videoconferentie met de ministers-presidenten over de lockdownmaatregelen die genomen zijn in de strijd tegen de coronapandemie.

De deelstaten zullen zelf bekijken hoe ze de maatregelen concreet implementeren. Zo kunnen de ministers-presidenten zelf beslissen over de omvang van de evenementen.

Onder het verbod vallen onder andere grotere concerten, schuttersfestivals en kermisevenementen. Deze beperking draagt effectief bij aan de beheersing van het coronavirus en zorgt tegelijkertijd voor duidelijkheid bij de organisatoren, meldt dpa.

De scholen zullen vanaf 4 mei opnieuw de deuren openen. Eerst zullen de leerlingen die dit schooljaar afstuderen en examens moeten afleggen weer naar school kunnen gaan. Daarna volgen de andere leerlingen.

Verder zou nog beslist zijn dat de regering aanraadt om medische mondmaskers te dragen op het openbaar vervoer en in winkels om de verspreiding van het virus tegen te gaan.

Merkel houdt later op de dag een persconferentie voor tekst en uitleg bij de genomen beslissingen.