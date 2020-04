De Nationale Veiligheidsraad heeft de maatregelen om de coronacrisis te bestrijden tot 3 mei verlengd. Maar wie in een rusthuis woont, alleen leeft of in een voorziening voor mensen met een handicap verblijft, mag bezoek krijgen van één persoon die geen symptomen vertoont. Volg hier de persconferentie van de regering-Wilmès live.

Premier Sophie Wilmès (MR) kondigde tijdens de persconferentie aan dat de inperkingsmaatregelen die nu gelden verlengd zullen worden tot en met 3 mei. 'Om de verlenging draaglijker te maken is beslist dat tuincentra en doe-het-zelfzaken open mogen onder dezelfde voorwaarden als de voedingswinkels.' Op verre afstand van elkaar dus.

Bewoners van rust- en verzorgingstehuizen mogen bezoek ontvangen van één persoon, als het steeds dezelfde persoon is en als de persoon twee weken geen symptomen vertoonde. Dat bezoek van één vooraf aangeduide persoon mag ook in voorzieningen voor personen met een handicap, voor wie alleen woont en wie immobiel is. Het gaat dus om een maatregel om de lockdown te verlichten voor wie al weken in eenzame omstandigheden leeft.

Wilmès benadrukte dat de crisis nog niet achter ons ligt. 'Het is duidelijk dat we ons moeten blijven inzetten. We zitten nog niet in een stadium van een terugkeer. Niemand wil dat we minder alert worden want dan wordt de hele bevolking gestraft.'

Versoepeling begin mei?

Volgende week volgt een nieuwe vergadering van de Nationale Veiligheidsraad, met meer toekomstperspectief, gaf Wilmès mee. 'Het doel van versoepeling is begin mei. Het zal een gradueel proces zijn, op basis van wat wetenschappers zeggen. Het doel is altijd de vertraging van de verspreiding van het virus.' Maar de premier waarschuwde ook: 'Vandaag kan niemand zeggen wanneer we ons normale leven weer kunnen opnemen.'

Geen festivals deze zomer

Wilmès trok meteen ook een streep door de festivalzomer, alvast tot 31 augustus. Er mogen geen massa-evenementen plaatsvinden tot eind augustus. Beslissingen over de scholen, cafés en restaurants zijn nog niet genomen, dat volgt later.

Mondmaskers in volgende fase

De vraag over de mondmaskers lijkt ook beslecht. Premier Wilmès waarschuwde dat mondmaskers de andere hygiënische voorschriften niet kunnen vervangen. 'Mondmaskers kunnen nooit een garantie zijn, nooit hygienemaatregelen of het bewaren van afstand vervangen.'

Maar experts geven wel aan dat het kan bij een afbouw van de maatregelen. 'Naarmate de maatregelen zullen worden afgebouwd, zullen stoffenmaskers worden aanbevolen voor situaties waar geen veilige afstand kan gehouden worden.'

Telewerk blijft de norm

De regels voor bedrijven blijven van kracht. 'Dat blijft tot er protocollen zijn, sector per sector, die bedrijven in staat te stellen hun normale activiteit zo snel mogelijk te hervatten én adequate werkomstandigheden kunnen garanderen voor hun werknemers. Telewerken zal nog een tijdlang de voorkeur krijgen.'

'Virus vertraagd'

'Op 12 maart hebben we na de vergadering van de Nationale Veiligheidsraad hebben we een reeks moeilijke maatregelen genomen tegen een te snelle verspreiding van covid-19', begon premier Wilmès de persconferentie. 'De grote meerderheid van ons heeft volgehouden. We zijn erin geslaagd om de verspreiding van het virus te vertragen.

'We zien al enkele dagen dat het aantal nieuwe opnames in het ziekenhuis daalt', zei ze nog. 'Dat is door onze inspanningen. Maar het aantal mensen op intensieve zorg blijft hoog, en we zien nog veel doden. De situatie in de woonzorgcentra is heel moeilijk. We blijven werken aan een oplossing voor deze noodsituatie.' Wilmès verwijst naar de inzet van het leger en de massale screening.' En zei ze nog: 'Belgie koos voor maximale transparantie bij de tellingen, maar het lijkt erop dat soimmige meldingen overschat worden.' Ook Vlaams minister Wouter Beke (CD&V) hintte daar al op.