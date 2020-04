Vogue Italia pakt uit met blanco cover: ‘Licht na de duisternis’

Wie deze maand de Italiaanse editie van modemagazine ‘Vogue’ wil oppikken uit het winkelrek, moet mogelijk iets langer zoeken. Het magazine heeft namelijk een volledig blanco cover, als reactie op de coronacrisis.

Voor een keer geen model of beroemdheid op de cover, maar een volledig wit blad, met enkel de naam van het magazine, zo ziet het aprilnummer van Vogue Italia eruit. Een primeur in de 55-jarige geschiedenis van het modeblad, maar een zeer bewuste keuze van de redactie, als reactie op de coronacrisis. ‘We kunnen niet over iets anders praten, terwijl mensen sterven, dokters en verpleegsters hun levens riskeren en de wereld voorgoed verandert’, aldus hoofdredacteur Emanuele Farneti en creatief directeur Ferdinando Verderi over het gekozen beeld.

Volgens Farneti lag er een zo goed als afgewerkt nummer klaar, twee weken voor publicatie, maar hebben de dramatische omstandigheden de redactie ertoe aangezet om opnieuw te beginnen met een blanco blad. ‘De eerste witte cover in onze geschiedenis is niet uit gebrek aan foto’s. We hebben wit gekozen omdat het vele betekenissen heeft. Wit staat eerst en vooral voor respect. Wit staat voor hergeboorte, het licht na de duisternis, de som van alle kleuren. Wit is de kleur van de uniformen van zij die hun eigen levens op het spel zetten om dat van anderen te redden.’

‘Het representeert de tijd en ruimte om na te denken, maar ook om stil te blijven’, gaat het verder. ‘Voor diegenen die de lege tijd en ruimte vullen met ideeën, gedachten verhalen, poëzie, muziek en de zorg voor anderen. Wit herinnert ons er ook aan hoe, na de crisis van 1929, de kleur werd gekozen voor kleding als een uitdrukking van puurheid, en vertrouwen in de toekomst. Maar boven alles: wit betekent geen overgave, maar een blanco blad dat wacht om beschreven te worden, de titelpagina van een nieuw verhaal dat nog moet beginnen.’

Het leven in Italië ligt al enkele weken volledig lam, en dat heeft ook zijn gevolgen voor de mode-industrie, die niet vreest ongehavend uit de shutdown te komen. Carlo Capasa van de Camera Nazionale della Moda Italiana (CNMI) riep eerder al op dat er steunmaatregelen nodig zijn voor de mode-industrie, een belangrijke pilaar van de Italiaanse economie. ‘Het gaat om een industrie die 97 miljard dollar (bijna 90 miljoen euro) waard is en 600.000 mensen tewerkstelt, dat zijn geen verwaarloosbare cijfers.’