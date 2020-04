‘Dragen van mondmaskers wordt niet verplicht, wel aangeraden’

Het dragen van mondmaskers wordt geen verplichting, maar is wel aangeraden. Dat blijkt uit een gezamenlijk advies van verschillende gezondheidsinstellingen in ons land, dat RTBF kon inkijken, waarover een akkoord zou bestaan binnen de Nationale Veiligheidsraad.

De Nationale Veiligheidsraad komt vanmiddag samen om de verdere stappen te bespreken tegen de verspreiding van het coronavirus. De Franstalige zender RTBF kon alvast twee documenten inkijken waarover een akkoord zou bestaan binnen die Veiligheidsraad. Daaruit blijkt dat het dragen van mondmaskers geen verplichting zal worden, maar dat het wel wordt aangeraden. De gezondheidsinstellingen verduidelijken dat het dragen van een mondmasker in eerste instantie dient om de nog niet besmette mensen te beschermen. En dat het dragen van een masker de reeds opgelegde maatregelen, zoals de sociale afstand, goede handhygiëne en isolatie, niet kan vervangen.

Voor kinderen in kinderdagverblijven en basisscholen zijn de mondmaskers niet aangeraden.

Er zullen ook duidelijke richtlijnen moeten komen over het zelf maken van stoffen maskers, die dagelijks gewassen moeten worden. En ook informatie over welke stoffen er precies moeten gebruikt worden, moet meegedeeld worden. Volgens het advies zullen er de komende dagen ook praktische richtlijnen voor het gebruik van die stoffen maskers gepubliceerd worden.

Versoepeling

Verder schrijft RTBF dat de huidige coronamaatregelen zullen verlengd worden tot 3 mei. Scholen zullen op 20 april nog niet de deuren openen. Daarvoor is het nog te vroeg. Er wordt eerder gekeken naar mei, maar een exacte datum is er nog niet. Waarschijnlijk zal het over 3, 11 of 18 mei gaan. Enkele winkels zullen waarschijnlijk wel opnieuw mogen openen. Het zal dan vooral gaan over doe-het-zelfzaken en tuincentra.

Verdere beslissingen voor de afbouw van de huidige lockdown zullen in kleine stappen genomen moeten worden. ‘We willen waarschuwen voor een te snelle versoepeling en te weinig aandacht voor de maatregelen. Het kan enkel als een strategie van lange termijn’, klinkt het.

