Chaos op wielerkalender: zes Belgische koersen moeten op zoek naar nieuwe datum, ook in Nederland is het even slikken

De nieuwe bepaling dat al zeker tot 1 juli niet gekoerst mag worden in combinatie met de nieuwe kalender waarbij de Tour de France eind augustus centraal staat, zorgt voor chaos in wielerland. Zowel het BK wielrennen (nu op 23 augustus) en de BinckBank Tour (31 augustus-6 september) als de Heistse Pijl, de Elfstedenronde, de Ronde van België en Dwars door het Hageland (allen in juni) moeten op zoek naar een nieuwe datum of hun koers ineens een jaar uitstellen.

De Heistse Pijl zegt alvast niet neen tegen organiseren in juli. “Onze wedstrijd is ideaal om eerste competitiekilometers op te doen”, aldus organisator Jef Van Den Bosch. “Maar alles zal gebeuren in samenspraak met Belgian Cycling.”

“We hebben overlegd met de UCI en we gaan samen met hen en de Belgische wielerfederatie op zoek naar een nieuwe datum”, zegt Rob Discart over de BinckBank Tour namens organisator Golazo. “Ik heb er begrip voor dat ze er alles aan doen om de Tour te laten doorgaan en daardoor andere wielerwedstrijden zich moeten aanpassen. De Tour is nu eenmaal de belangrijkste koers en zeer belangrijk voor de ploegen en sponsors. We bekijken nu met onze stakeholders wanneer we het best de BinckBank Tour kunnen organiseren. Het wordt een hele puzzel. De UCI liet weten voorkeer te geven aan de grote ronden en de wielermonumenten. Pas daarna komen de andere WorldTourkoersen.”

Ook Nederland wordt getroffen door de verschuivingen. De Vuelta zou op 14 augustus van start gaan in Utrecht, gevolgd door nog twee ritten op Nederlandse bodem. Dat ‘feest’ gaat voorlopig niet door nu de Spaanse rittenkoers verhuist naar het najaar.

“Natuurlijk is dit even iets wat we moeten verwerken”, zegt projectdirecteur Martijn van Hulsteijn. “Wij waren er klaar voor om in het weekend van 14, 15 en 16 augustus een groot feest te vieren in de provincies Utrecht en Noord-Brabant. Maar de coronacrisis heeft de hele sportwereld deze zomer op zijn kop gezet en dit treft ons nu ook. We zijn niet het enige sportevenement dat verschoven wordt of mogelijk verschoven wordt.” Zonder nieuwe datum - ergens in oktober naar verwachting - moet hij voorlopig afwachten.