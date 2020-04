Exact een jaar geleden brak er brand uit in een van de bekendste monumenten van Parijs. De Notre-Dame ging voor een groot deel in vlammen op. Bekijk de beelden in de video hierboven.

President Emmanuel Macron benadrukte dag op dag een jaar na de brand dat hij de kathedraal nog steeds wil heropbouwen. De deadline is 2024, het jaar dat Frankrijk gastheer is van de Olympische Spelen. Door het coronavirus wordt de heropbouw echter vertraagd en lijkt die deadline plots heel ambitieus.