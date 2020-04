Europa stelt exitplan voor: 'geen one size fits all'

Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen heeft samen met raadsvoorzitter Charles Michel de Europese aanpak van de coronacrisis voorgesteld. Het gaat om een een veelgelaagd stappenplan waarin maatregelen langzaam afgebouwd worden en de economie opnieuw aangewakkerd moet worden.

Von der Leyen opende haar betoog met de staat waarin Europa zich momenteel bevindt. 'We betalen een hoge prijs voor deze crisis. Veel mensen zitten opgesloten in kleine woningen. Ouderen zijn geïsoleerd. De handel wordt afgeremd en er is een lange lijst van economische pijnpunten. De kost is gigantisch.'

De Duitse commissievoorzitster heft het hoofd. 'We moeten samen naar een gecoördineerde exit. Dat betekent in geen geval een one size fits all voor alle lidstaten. Noch is het een signaal dat de strenge maatregelen vanaf nu opgeheven worden. Wij bieden een frame waarin lidstaten dat beetje bij beetje kunnen doen.'

Voor von der Leyen zijn er drie voorname condities waarin Europese landen hun lockdown kunnen afzwakken. Ten eerste moet de verspreiding van het virus over een langere periode afgewakt zijn. Daarnaast moeten lidstaten zich ook kunnen verzekeren van een voldoende werkend gezondheidssyteem en ziekenhuizen met genoeg capaciteit. Tot slot benadrukt de commissievoorzitster ook het belang van voldoende testcapaciteit om de situatie te blijven monitoren.

Economisch herstelplan

Maar het zwaartepunt van de persconferentie lag toch wel bij een herstelplan voor de gedecimeerde economie.

Om de Europese handel er weer bovenop te helpen zal er op 4 mei een online funding vergadering worden gehouden. Daarbij zijn heel wat organisaties waaronder de Bill Gates Foundation en de WHO betrokken. 'Wij roepen actoren op om te antwoorden op onze oproep om fondsen en expertise', zegt von der Leyen. Ook het Europees Multiannual Financial Framework, dat het zevenjarig begrotingskader regelt, zal zich focussen op een herstel van de economie.

Daarnaast zal ook het heropenen van de interne Europese markt op de agenda komen te staan, zo benadrukte raadsvoorzitter Charles Michel. Het gaat om een roadmap waarin de samenwerking tussen Europese staten weer aangezwengeld wordt. Michel roept in dat kader op tot solidariteit tussen de lidstaten. 'Meer dan ooit moet het Europees hart solidair slaan'.

Maar ook daarbuiten moet de EU haar rol als internationale partner opnemen, vindt Michel. Zo zal niet enkel een herstelplan voor Europa opgemaakt worden, maar kijkt de Unie ook wat zij kan doen om economisch zwakkere regio's, zoals delen van Afrika, te ondersteunen tijdens en na de coronacrisis.

Volgende week vindt nog een extra Europese Raad plaats. Daarin zal het stappenplan en de aanpak verder geconcretiseerd en besproken worden.