Binnen blijven is tot nader order de boodschap. Om het leed van de lockdown te verzachten, pakken de Vlaamse Overheid, het Rode Kruis, Zorgnet-Icuro en Te Gek!? samen uit met 'We blijven binnen', een bewerking van de Clouseau-hit Vanbinnen uit 2004.

Jan Leyers en Frank Vander linden namen de originele tekst onder handen en gaven er een coronatwist aan. Clouseau en Kommil Foo zaten achter de microfoon. 'We blijven binnen' roept iedereen op om de maatregelen strikt te volgen, maar drukt ook onze hoop uit naar betere tijden en ons verlangen naar elkaar.

Het nieuwe Te Gek!?-lied wil Vlaanderen een hart onder de riem steken. De organisatie Te Gek!?, met boegbeelden Selah Sue en Guy Swinnen, maakt geestelijke gezondheid al meer dan 15 jaar bespreekbaar. Praten over je problemen, zorg dragen voor elkaar, hoop geven: het zijn boodschappen die vandaag actueler zijn dan ooit.

Nood aan een gesprek? Dan kunt u terecht bij Tele-onthaal via het nummer 106. Jongeren kunnen bellen naar het nummer 102 of chatten via awel.be.