Roeister Georgina Rowe zit momenteel in haar thuisland Australië aan haar huis gekluisterd en dat inspireerde haar tot een opvallende prestatie. De 27-jarige Rowe verbrak vanop haar roeimachine zowaar het wereldrecord indoor.

De Australische, lid van het nationale vrouwenteam met acht en eerder al actief in het indoor roeien, legde op haar Concept2 in haar thuisbasis Sydney een virtueel parcours van 21,097 km af in 1 uur, 19 minuten en 28,4 seconden. Ze verpulverde zo het wereldrecord op de halve marathon met meer dan veertig seconden. Het vorige wereldrecord stond op naar van de Amerikaanse Esther Lofgren, lid van de Amerikaanse olympische kampioenen per acht in 2012 in Londen.