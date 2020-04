Geraint Thomas fietst 36 uur in zijn garage in afwachting van beslissing over Tour de France

Geraint Thomas “bidt” dat de Tour de France alsnog doorgaat. In afwachting fietst de Tourwinnaar van 2018 alvast 36 uur op Zwift in zijn garage om geld in te zamelen voor de gezondheidszorg.

“De NHS (National Health Service, nvdr) betekent veel voor iedereen. We kennen allemaal wel iemand die voor hen werkt”, vertelt Thomas in The Sun. Eén van de beste vrienden van de Welshman is dokter, en zijn moeder is een gepensioneerd verpleegkundige.

De gele trui van 2018 is vandaag (woensdag, nvdr) om half acht plaatselijke tijd begonnen aan een twaalfurenshift op Zwift, om zo zijn steun te betuigen aan de zorgkundigen die tijdens de coronacrisis zware shiften draaien. Ook donderdag en vrijdag plant Thomas twaalf uur op de fiets te zitten in de hoop 100.000 pond in te zamelen.

“Dit zal veel zwaarder zijn dan een Touretappe, alleen al omdat ik niet aan het koersen ben. Ik zal gewoon op mijn eentje in mijn garage in Cardiff aan het trappen zijn”, aldus Thomas. “36 uur op de fiets, dat komt in de buurt van acht of negen etappes in de Tour.”

“Ik hoop en bid dat de Tour doorgaat, dat we er allemaal zullen zijn en dat dit voorbij zal zijn”, verwees hij naar de coronapandemie. “Het zal misschien nog niet helemaal normaal zijn, maar we zouden tenminste verder kunnen met onze levens. Ik ga er alvast van uit dat het dit jaar nog doorgaat - het zou best kunnen dat het slechts uitstel is tot augustus of september.”

Maandagavond besliste president Emmanuel Macron dat tot 15 juli geen massa-evenementen kunnen doorgaan in Frankrijk, waardoor de Tour de France tot nader order uitgesteld is. Organisator ASO zou nu bekijken of het mogelijk is de Ronde van Frankrijk alsnog te laten doorgaan van 29 augustus tot 20 september.