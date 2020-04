Profdarters gaan vanaf vrijdag groots toernooi aan vanuit hun huiskamers: de ‘Home Tour’

De PDC (Professional Darts Corporation) start vrijdag, in navolging van ‘Darts At Home’, een nieuwe competitie op waarbij spelers het vanuit de huiskamer tegen elkaar kunnen opnemen.

Het is de bedoeling dat vanaf vrijdag 32 opeenvolgende avonden vier spelers het tegen elkaar opnemen. Alle spelers met een PDC Tourkaart hebben de mogelijkheid om deel te nemen aan de PDC Home Tour.

Dagelijks zullen vier spelers vanuit hun huiskamer het tegen elkaar opnemen in wedstrijden die naar the best of 9 legs worden gespeeld, waarbij elke avond een winnaar wordt gekroond. Na afloop van de eerste 32 nachten gaan de 32 groepswinnaars naar de tweede fase.

“Het geeft mij een grote voldoening dat we in staat zijn om live darts te brengen in deze onzekere tijden,” verklaarde PDC-voorzitter Barry Hearn. “We hebben de laatste paar weken bekeken wat mogelijk is en ik ben blij dat alle spelers met een Tourkaart de kans krijgen om deel te nemen. Het evenement zal de spelers de kans geven in deze periode om competitief darts te spelen als voorbereiding op de terugkeer naar de normale actie, wanneer dat ook maar mogelijk is.”