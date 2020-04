Experts kritisch over Trumps terugtrekking WHO-bijdrage: ‘misdaad tegen de mensheid’

De meest vooraanstaande experten zijn niet te spreken over de beslissing van Trump om de geldkraan voor de WHO dicht te draaien. Ze noemen die bocht een misdaad tegen de mensheid.

Dat Trump in deze coronacrisis geen onbesproken blad is, was voor veel experten al langer geen verrassing. Maar dat de president nu de Amerikaanse bijdrage aan de Wereldgezondheidsorganisatie wil schrappen, komt voor velen toch als een extra donderslag bij een al donkere hemel. Volgens Trump heeft de WHO de coronacrisis van bij het begin niet goed aangepakt en danst de organisatie naar de pijpen van Peking.

Richard Horton, hoofdredacteur van het gerenommeerde Lancet Medical journal noemt de terugtrekking van Amerikaanse middelen een misdaad tegen de mensheid. ‘Elke wetenschapper, elke gezondheidswerker, elke burger moet zich verzetten tegen dit afschuwelijk verraad van de globale solidariteit’, schrijft hij ziedend.

Ook secretaris-generaal van de VN, Antonio Gutteres, zegt dat het niet de tijd is voor dit soort beslissingen. ‘Eenmaal deze crisis voorbij is, moeten we terugkijken om te analyseren hoe deze ziekte zich zo snel kon verspreiden over de wereld en hoe we daar op gereageerd hebben. We zullen lessen trekken om efficiënt om te gaan met gelijkaardige uitdagingen die ons in de toekomst te wachten staan. Maar daar is het nu de tijd nog niet voor. Het is ook niet de tijd om te gaan snijden in werkingsmiddelen van de WHO of andere humanitaire organisaties die deze crisis proberen tackelen.’

Een soortgelijk geluid valt te horen bij dokter Amesh Adalja, een onderzoeker aan de John Hopkins universiteit die een leidende rol op zich neemt tijdens deze crisis. ‘Het is niet in het midden van een pandemie dat je dit soort beslissingen neemt’, zegt hij.

Laurie Garett, een voormalig medewerker van de Raad van Buitenlandse Relaties was heel wat strenger en spreekt over een ‘vervloekte’ daad van een ‘hatelijke’ Trump die heel wat levens zal kosten.

Voor Lawrence Gostin, hoofd van het WHO-centrum voor Publieke Gezondheid en Mensenrechten schieten de VS vooral zichzelf in de voet omdat andere landen de leegte zullen opvullen. ‘In een globale gezondheidscrisis en te midden van een pandemie, zullen de VS hun stem verliezen’, voorspelt hij.