‘Geef toelage aan wie worstelt met huurprijs’

De coronacrisis doet huurders en verhuurders voor het eerst samen aan de alarmbel trekken bij Vlaams minister van Wonen Matthias Diependaele (N-VA).

‘We krijgen veel signalen van mensen dat ze in de miserie zitten, omdat ze hun huur niet meer kunnen ­betalen’, zegt Joy Verstichele van het Vlaams Huurdersplatform.

Huurders van een sociale woning moeten minder huur betalen wanneer ze door de crisis minder inkomen hebben. Op de private markt kan de overheid niet zomaar ingrijpen. Nochtans voldoen volgens het Steunpunt Wonen ook daar zo’n 249.000 huishoudens aan de voorwaarden om een sociale woning te huren. Voor die mensen willen de huurders­bonden en de Verenigde Eigenaars een ‘coronahuurtoelage’.

Soepel opstellen

Beide organisaties kijken daarvoor naar de huurpremie die de Vlaamse overheid nu al uitreikt aan wie minstens vier jaar op een wachtlijst staat voor een sociale woning. Die bedraagt maximaal 250 euro per maand per ­gezin. Aangezien 27.000 gezinnen al een subsidie krijgen, blijven er nog zo’n 220.000 over die aanspraak zouden kunnen maken op de corona­toelage.

Diependale riep de verhuurders eerder al op zich soepel op te stellen, maar volgens Verstichele mag de positie van de huurder niet afhangen van de goodwill van de eigenaar. ‘De overheid had al lang haar verantwoordelijkheid moeten nemen.’