Jambon knijpt acht organisaties stiekem dood

Onder een vaag begrotingsartikel blijkt de voortijdige stopzetting van subsidies van acht socioculturele verenigingen te schuilen. Zelfs coalitiepartner CD&V voelt zich gepakt.

Acht socioculturele verenigingen konden nog aanspraak maken op geld voor ­gesco’s – voluit ‘gesubsidieerde contractuelen’. Dat is een statuut om arbeid te subsi­diëren. In 2016 heeft de Vlaamse ­regering een streep getrokken onder die ‘nepstatuten’. Het geld werd over­geheveld naar de bevoegde ministers.

De vorige minister van Cultuur Sven Gatz (Open VLD) voegde die middelen toe aan het beschikbare subsidiegeld. Zowat een jaar geleden maakte hij een afzonderlijk decreet voor de acht betrokken organisaties. Hij sprak met hen af om de middelen tegen 2023 gradueel af te bouwen.

Het gaat om socioculturele en educa­tieve organisaties. Onder hen kunsten­centrum België (Hasselt), de organisatie in beeldende kunst W What (Leuven), het Fakkeltheater (Antwerpen) en de volkshogeschool Elcker-Ik (Antwerpen). Ze kregen tussen de 50.000 en 238.000 euro per jaar.

Enkele weken geleden kregen ze tot hun verbazing een brief waaruit blijkt dat ­minister van Cultuur Jan Jambon (N-VA) hun subsidie eind 2020 al stopzet. Dat gebeurde zonder voorafgaand overleg.

'In snelheid gepakt'

‘In de aanloop naar 2023 konden de ­organisaties zich voorbereiden op een toekomst zonder steun’, zegt Ellen De Boeck, directrice van de koepelorganisatie De ­Federatie. ‘Ze kunnen hun werking stop­zetten of elders financiering zoeken. We zijn in snelheid gepakt.’

Toen hij daarover werd ondervraagd, zei Jambon in de cultuurcommissie dat hij ­deze beslissing had meegedeeld bij de begrotingsopmaak. Met die uitleg was coalitiepartner CD&V niet opgezet. ‘De beslissing zat verscholen achter een vaag begrotingsartikel’, zegt Orry Van de Wauwer. ‘Er was niet terug te vinden wat ermee bedoeld werd. We voelen ons gepakt en vragen verdere uitleg. Met de CD&V-fractie vinden we dit niet de juiste manier om dit aan te pakken.’

Geen terugvalbasis

Staf Pelckmans (Groen) vindt het not ­done om een afgesproken regeringsmaatregel zomaar af te voeren. ‘De Vlaamse overheid laat zich kennen als een onbetrouw­bare partner. Deze organisaties hebben geen ­terugvalbasis.’

Ook de SP.A is boos. ‘Dit is niet het ­moment om in de duik beslissingen te nemen die een negatieve impact hebben op de tewerkstelling’, zegt Katia Segers. ‘Zo verliezen eind dit jaar alweer een pak mensen hun job. In deze moeilijke tijden moeten we mensen in de cultuur en creatieve industrieën net zo veel mogelijk ondersteunen.’