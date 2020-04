Belgen verlaten weer vaker eigen gemeente

Het aantal Belgen dat de voorbije dagen in de auto is gesprongen, is vorige week duidelijk toegenomen. Dat blijkt uit metingen. Uit gegevens van telecombedrijven blijkt dat dit weekend zelfs tot 30 procent meer mensen hun gemeente hebben verlaten.

Sinds de maatregelen om het nieuwe coronavirus in te dijken van kracht werden, is het autoverkeer in ons land helemaal ingezakt. Maar vorige week was er voor het eerst opnieuw een toename zichtbaar – zij het heel beperkt. Op de Vlaamse snelwegen werden donderdag 18,6 miljoen kilometers afgelegd door personenwagens – vrachtverkeer dus niet meegerekend. De week daarvoor was dat nog slechts 17,6 miljoen.

Dat is extra opmerkelijk, omdat het ook de eerste week van de paasvakantie was – wat in andere tijden eerder tot afname van het verkeer leidt. Van een terugkeer van de files is voorlopig nog lang geen sprake: op de laatste donderdag voor de maatregelen werden nog meer dan 50 miljoen autokilometers afgelegd op Vlaamse snelwegen.

Fietsen

Maar ook op lokale wegen was vorige week een toename van gemotoriseerd verkeer zichtbaar, zij het opnieuw zeer beperkt. Dat tonen metingen door Telraam – het initiatief waarmee burgers op intussen ruim 800 locaties in Vlaanderen het verkeer in hun eigen straat meten.

Maar wat in die cijfers vooral opvalt, is de sterke toename van het fietsverkeer de afgelopen week. Dat lag 7,5 procent hoger dan in een doorsnee week vóór corona. Het warme weer voor deze tijd van het jaar speelt daarin zeker een rol. Maar ‘nu mensen maximaal verplaatsingen moeten vermijden en aangewezen zijn op nabijheid voor ontspanning, is te voet gaan of met de fiets ook gewoon de best mogelijke verplaatsingswijze’, zegt Wouter Florizoone van Transport & Mobility Leuven.

Telecom

Ook de gegevens van de telecomproviders bewijzen dat mensen zich weer vaker buiten hun gemeente begeven. Het aantal verplaatsingen buiten de eigen gemeente lag het voorbije weekend 31 procent hoger dan drie weekends geleden. Dat blijkt dinsdag uit cijfers van minister van Telecom Philippe De Backer (Open VLD), die iedereen oproept om vol te houden.

De ‘Data against Corona Taskforce’ vergeleek het aantal verplaatsingen buiten de eigen postcode van het paasweekend met de twee weekends daarvoor. Ook over de hele week bekeken deden mensen vorige week 11 procent meer verplaatsingen buiten de eigen postcode dan drie weken geleden.