Ontbossing Amazonewoud verloopt helft sneller

De ontbossing in het Amazonewoud is met meer dan 50 procent toegenomen in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Waarnemers vrezen dat de ontbossing door het coronavirus ongemerkt kan gebeuren.

Braziliaanse mediaberichten verwijzen naar de eerste cijfers voor de eerste drie maanden van dit jaar. Op drie maanden tijd verdween bijna 800 km2 regenwoud, de grootste oppervlakte sinds het Braziliaanse instituut voor ruimteonderzoek INPE deze cijfers in 2016 begon te verzamelen. Vorig jaar was er in dezelfde periode goed 525 km2 gerooid.

Naar verwachting zal de ontbossing in de loop van het jaar nog verder toenemen. Wetenschappers en milieuactivisten vermoeden dat de controles zullen afnemen vanwege de coronapandemie.

INPE gebruikt satellietbeelden om na te gaan waar bos gerooid of in brand gestoken wordt. De gegevens van INPE kunnen ook een indicatie geven van hoe de officiële ontbossingsgraad zich doorheen het jaar gaat ontwikkelen. Die officiële graad is gebaseerd op de periode van augustus tot juli.