Oostende vecht licentie van Anderlecht niet meer aan

KV Oostende zet een stap terug. De kustclub gaat bij het BAS dan toch de licentie van Anderlecht niet aanvallen. KVO wou dat doen om ex-voorzitter Marc Coucke onder druk te zetten om niet langer de overname van Oostende te blokkeren door PMG, maar ziet daar nu vanaf. Ze zijn nog steeds niet akkoord met het oordeel dat Coucke geen significante invloed heeft op KVO, maar steken de hand uit om tot constructieve gesprekken te komen. Om een overname door Pacific Media Group te realiseren moet Coucke een afbetalingsplan voor 6,2 miljoen euro schulden en de jaarlijkse tribunehuur aanvaarden. Oostende trekt wel naar het BAS om de beslissing van de licentiecommissie aan te vechten. Die gaf de Kustploeg geen proflicentie voor komend seizoen.

Oostende heeft het verzoekschrift om zijn eigen licentie alsnog te bekomen ondertussen ingediend. De Kustploeg zal zich op een nog te bepalen datum moeten verdedigen voor het BAS, op 10 mei volgt er normaal gezien een uitspraak.

De Licentiecommissie gaf eerder wel een licentie aan het Anderlecht van Marc Coucke. Oostende leek dat te willen aanvechten, omdat het van mening is dat de zakenman nog steeds een beduidende invloed heeft in de Versluys Arena. De commissie besliste echter dat ‘Marc Coucke kennelijk invloed tracht uit te oefenen op het overnameproces, maar dat hieruit niet hoofdzakelijk voortvloeit dat er sprake is van een ‘beduidende’ invloed, zoals expliciet verboden wordt in het Bondsreglement.’

Oostende is het daar niet mee eens, maar besloot toch om de licentie van paars-wit niet langer aan te vechten. ‘De club wil zich nu ten volle focussen op haar eigen licentiedossier en de overnameonderhandelingen. Het is essentieel dat er een akkoord wordt gesloten met Alychlo en nv Stadion over de tribunehuur en de openstaande schulden. KVO heeft dan ook beslist om noch de licentie van Anderlecht noch het licentiereglement aan te vechten bij het BAS. ‘We willen in alle luwte werken aan een oplossing waarbij alle partijen wat water bij de wijn doen en er zo voor zorgen dat er ook volgend seizoen nog profvoetbal wordt gespeeld in Oostende,’ zegt voorzitter Frank Dierckens een communiqué.