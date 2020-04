Onderwijsvakbonden vragen veiligheidsgaranties: 'Leerkracht is geen politieagent'

De onderwijsvakbonden maken zich zorgen over een heropening van de scholen. De christelijke onderwijsvakbond vraagt dat er voor elke school een risicoanalyse gemaakt wordt om de veiligheid van het personeel te garanderen.

Volgende maandag zullen de scholen nog niet opengaan, maar twee weken later, op 4 mei zou het wel zover kunnen zijn. De Nationale Veiligheidsraad zal daar morgen allicht meer uitsluitsel over geven.

De verschillende onderwijsvakbonden maken zich zorgen maken om de veiligheid (en de gezondheid) van het onderwijzend personeel. Ze willen duidelijke garanties.

De christelijke onderwijsvakbond pleit voor risicoanalyses voor elke onderwijsinstelling afzonderlijk. Kunnen er lessen worden gegeven in kleinere groepen? Kan men ervoor zorgen dat het middagmaal in kleinere groepen op afzonderlijke tijdstippen wordt genoten? Idem voor de speeltijden misschien.

Koen Van Kerkhoven: ‘We merken een groeiende ongerustheid bij leerkrachten om opnieuw voor de klas te staan. Bij een terugkeer naar school zal er een streng plan per instelling moeten opgesteld worden. We willen een duidelijke risicoanalyse. Hoe sneller de scholen zullen openen, hoe steviger dat plan zal moeten zijn. De veiligheidsmaatregelen zullen niet min zijn. De veiligheid en gezondheid primeren voor ons, enkele weken minder aandacht voor leerachterstand zal dan het verschil niet maken.’

‘Als social distancing zo belangrijk is, dan kan je leerkrachten niet wijs maken dat het binnen enkele weken niet meer belangrijk zal zijn.’

Van Kerkhoven gelooft niet meteen in een gefaseerde opstart (eerste enkel in de lagere scholen bijvoorbeeld, dan het beroepsonderwijs, dan andere richtingen). 'Dat zal niet alleen tot ongeruste leerkrachten leiden, maar ook ongeruste ouders. Ik hoop dat de experten hun gezond verstand gebruiken.’

Ook Nancy Libert van de socialistische bond zit op die lijn.

Ook zij vraagt zich af hoe het moet met social distancing op school. ‘De leerkracht is geen politieagent die leerlingen aanmaant omdat ze geen anderhalve meter afstand houden. Social distancing is evenmin haalbaar met kleuters.’ ‘Veel leerkrachten hebben schrik van hun eigen veiligheid’, zegt ze.

Een gefaseerde opstart dan maar? ‘Als je kinderen op bepaalde dagen wel en niet naar school laat gaan, of als je bepaalde leeftijden sneller naar school laat gaan dan andere - dan zorgt dat voor chaos bij de leerlingen. Die hebben structuur nodig.’

Ook ouders zullen dan hinder ondervinden. ‘Er zal een blaadje aan de koelkast moeten hangen welk kind wanneer naar school gebracht moet worden.’ Veel leerkrachten zijn volgens Libert ook geen fan van de gefaseerde opstart. ‘Heel wat lesgevers staan in verschillende scholen of verschillende scholen.’

Voor Libert zijn er maar twee opties: ofwel is de situatie veilig, ofwel niet. Ook het schrappen van vakken is geen optie voor haar. ‘Wij willen gaan voor de totale ontwikkeling van het kind. We willen niet het signaal geven dat bepaalde vakken belangrijker zijn dan andere.’

De scholen geleidelijk heropenen (eerst enkel het lager- en beroepsonderwijs, later andere richtingen) , ziet de socialistische vakbond niet zitten, zo klonkt het op de VRT radio. De bond vreest voor chaos en onduidelijke situaties, ook voor de ouders.