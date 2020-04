Comeos wil afhaalpunten zoals bij restaurants ook in andere sectoren

De handelsfederatie Comeos pleit ervoor om handelaars toe te laten afhaalpunten te organiseren. ‘Dit kan op een veilige manier en is een mooie tussenoplossing.’

Verwacht wordt dat de nationale veiligheidsraad gaat beslissen dat tuincentra opnieuw de deuren mogen openen, maar winkelorganisatie Comeos pleit voor een alternatieve aanpak. Comeos stelt voor om het concept van de afhaalpunten van restaurants uit te breiden naar andere sectoren. Nu is de eetruimte van de restaurants verplicht dicht, maar kunnen klanten nog hun bestellingen komen afhalen omdat de keuken doorwerkt.

Comeos stelt voor dat sectoren die op een veilige manier afhaalpunten willen en kunnen organiseren, dat mogen doen. Dominique Michel, ceo van Comeos, merkt op dat er wel al onlinewinkels bestaan. ‘Maar niet iedereen werkt daarmee of heeft internet. Bovendien zijn er problemen inzake saturatie op vele platformen.’

Michel pleit ervoor dat klanten telefonisch een bestelling kunnen doorgeven waarbij dan afgesproken wordt op welke dag ze die mogen afhalen. Ikea bijvoorbeeld past in sommige landen al dat afhaalprincipe toe. Klanten mogen op een bepaald tijdstip hun bestelling komen afhalen. Ze moeten in de auto blijven zitten tot het hun beurt is. Op die manier is er ook geen lange rij van mensen.

‘Zoiets kan zelfs nog op een meer veilige manier georganiseerd worden dan bij de afhaalchinees’, zegt Hans Cardyn, woordvoerder van Comeos.

Volgens Cardyn gaat het om een nuttige tussenoplossing. ‘Als je nu direct een aantal winkels gewoon opnieuw opent, worden die overspoeld en krijg je lange rijen.’ De aanpak met tijdsmomenten en afhaalnummers, zou zo’n vloedgolf aan klanten moeten vermijden.

Precies omdat het om een ‘druppelsgewijze verkoop gaat’, verwacht Dominique Michel niet dat alle sectoren en winkels zich gaan willen organiseren. ‘Sommigen zullen verkiezen toch dicht te blijven.’ Maar zeker in de doe-het-zelf en interieurdecoratie kan het nuttig zijn. Voor veel mensen is het nu het moment uitgestelde opknaptaken aan te pakken.