Daten in coronatijden

Social distancing of niet: de datingprogramma's zitten niet stil. In de talkshows staat alles weer in het teken van de rechtstreekse en onrechtstreekse gevolgen van de coronacrisis.

Terzake (Canvas, 20.00-20.35 uur)

Paul Cappelier, voorzitter van de Belgische federatie voor zorgkundigen, praat in de studio van Terzake over de woonzorgcentra in tijden van corona. Er volgt een reportage over bedrijven die blijven doorwerken tijdens de coronacrisis en hoe we uit de economische impasse kunnen geraken. Terzake ging daarvoor op bezoek bij Neuhaus, federaal minister van Werk Nathalie Muylle (CD&V) geeft meer uitleg in de studio. Terzake sluit af met een reportage uit de Verenigde Staten, en hoe ze omgaan met de coronacrisis.



Maarten Boudry geeft zijn mening over de verhouding tussen wetenschap en politiek tijdens de coronacrisis: laat de overheid de communicatie te veel over aan de virologen, en is er wel plaats voor dissonante stemmen in het debat? Maar ook viroloog Marc Van Ranst komt zelf aan bod in de uitzending.



Eigenlijk moeten Britse singles eerst hieraan meedoen, en zich pas daarna inschrijven voor Hot property (zie lager): in deze realityshow ontwerpen architecten plannen om je huis te bouwen of te verbouwen. Alleen toegelaten voor koppels, weliswaar, je zult het altijd zien.



Voor mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking geldt social distancing net zo goed als voor u en mij, maar dat neemt niet weg dat deze datingshow ook in het tweede seizoen een mooi initiatief blijft.



Rusland-kenner Jan Balliauw praat over Tsjernobyl, naar aanleiding van de start van de bejubelde gelijknamige tv-reeks, die vanaf deze week op Canvas te zien is. Wielrenner Yves Lampaert en sportanker Maarten Vangramberen hebben het over het uitstel voor de Ronde van Frankrijk. Jelle Cleymans en boezemvriend Jonas Van Geel stellen hun eerste album voor, met daarop een nummer over Martine Tanghe. Kelly Pfaff schuift mee aan tijdens de gesprekken.



Deze datingshow lijkt dan weer bedacht door iemand met een verstandelijke beperking: singles kiezen een potentiële partner op basis van een bezoekje aan het huis waar die woont. Kakkerlakken achter de koelkast schijnen een afknapper te zijn.