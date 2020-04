Maalbeekvallei in Grimbergen moet fiets- en wandelparadijs worden

Om de natuur en het erfgoed van Grimbergen meer in de verf te zetten, wordt er fors geïnvesteerd in het gebied. De geplande werken zullen niet alleen de wandel- en fietsmogelijkheden verbeteren, het erfgoed in de omgeving wordt ook onder handen genomen.

In de vallei van de Maalbeek tussen Grimbergen-centrum en het Kanaal Brussel-Charleroi liggen heel wat kansen om natuur, het aanwezige erfgoed en de recreatiemogelijkheden sterk te verbeteren. Het ‘landrichtingsplan’ dat werd goedgekeurd door de Vlaamse regering zal hier werk van maken.

In de vallei zullen de wandel- en fietsmogelijkheden worden verbeterd. Er staan extra brugjes over de Maalbeek op de planning voor de wandelaars, en er wordt ook aan de infrastructuur van de paden zelf gewerkt. De eerste hengelvijver van Vlaanderen in een natuurreservaat staat gepland aan de Charleroyhoeve, in de vallei komen uitkijkpunten en bijkomende aanplantingen. Voor kinderen worden natuurlijke speel-en klimelementen in het landschap van de Tommenmolen geïntegreerd.

Het voetbalveld en het skatepark moeten plaatsmaken voor een nieuw natuurlijk park. Er komt een aaneensluitend park vanaf de Humbeeksesteenweg tot het Lintbos, daarvoor moeten de terreinen van de twee hondenscholen worden herlegd.

Na de inrichtingswerken zal het mogelijk zijn om door de hele vallei van de Maalbeek te wandelen. Een route vanaf het centrum van Grimbergen tot aan het kanaal wordt mogelijk. Door de aanleg van vispassages zullen ook de vissen vlotter kunnen migreren.

Er worden ook zeven deelprojecten uitgevoerd in de omgeving van de erfgoedmonumenten in het gebied: de Liermolen, de Charleroyhoeve, de Tommenmolen en de Oyenbrugmolen.

De geplande werken gaan in 2022 van start, en drie jaar later moet het oostelijke gedeelte van de vallei klaar zijn. De Vlaamse regering investeert 1.280.000 euro, de partners, de gemeente Grimbergen, de provincie Vlaams-Brabant, het Vlaams Visserijfonds en de Europese Unie leggen daar nog ongeveer 850.000 euro bij. De Vlaamse landmaatschappij heeft ook al plannen om het gebied vanaf het centrum van Grimbergen tot Asse onder handen te nemen.