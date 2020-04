Twee grote bedrijven herstarten, maar schroevendraaiers doorgeven is verboden

Met weefgetouwenproducent Picanol en trein- en trambouwer Bombardier wagen twee grote industriële bedrijven een bescheiden herstart. Voor het personeel wordt het een serieuze test. Van wat te doen met schroevendraaiers en nietjesmachines tot het verkeer op de trappen.

Bij Bombardier in Brugge zijn vanmorgen de eerste 40 van 370 werknemers die betrokken zijn bij de productie en bij de ondersteunende diensten terug aan de slag gegaan. Bij Picanol in Ieper waren er dat zelfs meteen 150. Beide bedrijven vielen bij het uitbreken van de coronacrisis volledig stil. Bombardier ging al op 16 maart dicht terwijl Picanol op 23 maart de productie stopzette.

Volgens de algemeen directeur van Bombardier Brugge Peter Boels zijn alle voorwaarden vervuld om zeer geleidelijk de industriële activiteiten te hervatten en onderhoudsactiviteiten uit te voeren.

Daar kwam wel heel wat bij kijken. Van een grondige reiniging van installaties, ateliers, burelen, de herinrichting van onder andere de fabrieksingang, refters en het sanitair tot het voorzien van persoonlijke beschermingskits voor de werknemers en een briefing de 10 do’s en dont’s op de werkvloer tijdens de coronacrisis. Boels vertelt wat dat zoal inhoudt: ‘Het gaat van de trappen waarop enkele richting is ingevoerd tot het uitschakelen van allerlei elektrotoestellen zoals koelkasten en ook een verbod op het doorgeven van schroevendraaiers voor wie aan trams en treinen werkt en nietjesmachines voor wie een bureeljob heeft’. En als niet essentieel bedrijf is de naleving van de afstandregel van anderhalve meter een absolute prioriteit voegt hij er nog aan toe.

De topman van Bombardier Brugge voegt er meteen aan toe dat een volledige herstart van de activiteiten nog niet aan de orde is. We kijken nu niet verder dan de komende twee weken waarin we het houden bij veertig werknemers. Behalve het garanderen van de veiligheid van het personeel is het afwachten of Bombardier wel aan voldoende materialen kan geraken om het werk verder te zetten. Zo is het bedrijf onder meer afhankelijk van de aanvoer van onderdelen vanuit Italië.

Bij Picanol hoeden ze er zich ook voor om aan te geven wanneer de weefgetouwenfabriek in Ieper opnieuw volledig operationeel zal zijn. Het bedrijf heeft het over een stap voor stap herstart.