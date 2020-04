IMF verwacht dat Belgische economie beter stand houdt dan andere landen uit Eurozone

Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) verwacht dat de landen van de eurozone door het coronavirus hun economie dit jaar met gemiddeld 7,3 procent zien dalen. België zou iets beter doen, met een verwachte krimp van 6,9 procent.

Dat blijkt dinsdag uit de World Economic Outlook van het IMF. Wereldwijd houdt het IMF rekening met een terugval van gemiddeld 3 procent in 2020. Er zijn sterke regionale verschillen: Azië zou op een nulgroei uitkomen, in de VS wordt een daling van 5,9 procent verwacht.

Voor België voorspelt het IMF dit jaar een economische terugval van 6,9 procent, tegenover een groei van 1,4 procent in 2019. Een groot deel van dat verlies zou al in 2021 goedgemaakt worden. Volgend jaar zou een herstel kunnen volgen van 4,6 procent.

De werkloosheidsgraad zou dit jaar toenemen tot 7,3 procent (tegen 5,4 procent in 2019), om dan in 2021 weer onder de 7 procent te zakken.

Scenario

De wereldwijde economie zou volgend jaar met 5,8 procent kunnen herstellen, in het geval van een scenario waarbij de corona-pandemie in de tweede helft van dit jaar afzwakt en de beperkende maatregelen kunnen worden versoepeld. Dankzij overheidssteun zou de economische activiteit dan normaliseren in 2021. Voor de eurozone wordt een herstel van 4,7 procent vooropgesteld.

Afwijkende raming

Het IMF toont zich in het rapport voor dit jaar iets optimistischer dan het Planbureau en de Nationale Bank van België. In een raming die vorige week werd gepubliceerd, raamden die de krimp van het Belgische bbp op zo’n 8 procent. Voor 2021 zijn de verwachtingen net omgekeerd: het Planbureau verwacht dat dankzij een groei van 8,5 procent in 2021 het verlies weer uitgevlakt zal zijn.

Ook bij de Britten wijken de verwachtingen van de overheid sterk af van die van het IMF. Daar voorspelt het IMF voor dit jaar ‘slechts’ 6,5 procent verlies, terwijl de overheidsinstelling die zich voor de regering bezighoudt met economische en budgettaire vooruitzichten met 13 procent rekening houdt.

Prullenmand

De cijfers van het IMF zijn uiteraard sterk beïnvloed door de uitbraak van het coronavirus. Ter vergelijking: toen het vorige rapport in januari werd verspreid, ging het IMF nog uit van een groei van 1,3 procent in de eurozone. Dat rapport kan nu uiteraard in de prullenmand.