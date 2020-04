De lockdown in ons land duurt nu al bijna een maand. Al sinds 18 maart moeten we consequent anderhalve meter afstand houden om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Kamagurka is het beu en wil er nog één woord over horen. Bekijk het in de video hierboven.

