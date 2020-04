Het coronavirus doet onze vertrouwde televisieprogramma's er heel anders uitzien. Dat is ook zo voor vaste waarde Blokken. Al 26 jaar lang ziet dat programma er min of meer hetzelfde uit: quizmaster Ben Crabbé staat achter een desk, de kandidaten zitten naast elkaar en er is publiek aanwezig. Maandag was dat voor het eerst anders, zoals u hierboven ziet.