Eeuwenoude parketvloer van paviljoen in Bornem krijgt tweede leven

Het paviljoen De Notelaer in Bornem werd in de 18de eeuw gebouwd door de familie d’Ursel. De historische parketvloer in de ronde salon is dringend aan herstelling toe, en krijgt dit jaar nog een opknapbeurt.

‘In de parketvloer van De Notelaer werden minstens acht verschillende houtsoorten gebruikt’, zegt Jan De Haes, covoorzitter van Kempens Landschap en gedeputeerde van de provincie Antwerpen. ‘Het gebruik van dit rijke pallet zorgt voor indrukwekkende kleurschakeringen. Dit maakt deze parketvloer zo bijzonder.’

Verschillende delen van de vloer zijn echter beschadigd en aangetast door houtworm. ‘Een restauratie dringt zich op’, zegt Kathleen Helsen, covoorzitter van Kempens Landschap en gedeputeerde van de provincie Antwerpen. De werken zullen worden uitgevoerd door gespecialiseerde firma in de juiste houtsoort. Het Cera-fonds voorziet een projectsteun van 2.500 euro, in totaal zullen de werken 17.333 euro kosten. Omdat het paviljoen beschermd is, werd ook een erfgoedpremie aangevraagd bij het agentschap Onroerend Erfgoed van de Vlaamse overheid. De werken worden in de loop van 2020 uitgevoerd, Kempens Landschap heeft het paviljoen in erfpacht, vzw De Notelaer baat het gebouw uit.

Burgemeester van Bornem Kristof Joos is opgetogen met deze investering. ‘De restauratie zorgt voor een verdere opwaardering van De Notelaer, een waar pareltje binnen onze gemeente.’ De hoge ramen in het salon bieden een weids uitzicht op de Scheldepolders, het gebouw is langs de buitenkant versierd met reliëfs boven de ramen. Binnen streelt niet enkel het parket het oog, er hangen ook schilderijen uit de achttiende eeuw.