Belgische bedrijven gaan wekelijks 4 miljoen mondmaskers produceren: ‘Indien nodig volledige bevolking voorzien’

Van Heurck en ECA, twee Belgische bedrijven, zullen zich richten op de productie van chirurgische maskers en FFP2-mondmaskers. De productie wordt zo snel mogelijk opgestart.

‘Op enkele weken tijd zullen vier machines elk 45 miljoen maskers per jaar produceren’, meldt de ‘taskforce shortages’. In totaal gaat het dus om de productie van 190 miljoen chirurgische maskers per jaar, of vier miljoen per week. De bedrijven hebben ook een machine aangekocht voor de productie van FFP2-maskers. Daarmee zouden ze over enkele weken 10 miljoen FFP2-maskers per jaar kunnen produceren in ons land. De FFP2-maskers zijn de hoogtechnologische mondmaskers die gebruikt worden door zorgpersoneel bij contact met covid-19-patiënten. Ze bieden de hoogste bescherming.

‘Op deze manier kunnen we indien dat nodig zou blijken de volledige Belgische bevolking van hoogwaardige chirurgische maskers voorzien’, zegt minister Philippe De Backer (Open VLD), bevoegd voor het medisch materiaal tijdens de coronacrisis, in een persbericht. ‘Voor de distributie daarvan zijn we reeds in gesprek met Bpost. Als het nodig blijkt, zullen we dus heel snel kunnen schakelen.’ Op vraag van de regering buigt een groep experts zich opnieuw over de vraag of er een aanbeveling moet komen voor alle burgers om mondmaskers te dragen. Maar voorlopig is dat niet het geval, en gaan de maskers prioritair naar zorgpersoneel.

‘Kwaliteit verzekerd’

Dat Belgische bedrijven mondmaskers produceren, garandeert volgens De Backer kwaliteit. ‘Dat is belangrijk, voor iedereen die covid bestrijdt.’

De Backer moest vorige week in het parlement nog bekendmaken dat een lading van 3 miljoen Chinese FFP2-maskers onbruikbaar bleek. Ze bleken kwalitatief onaanvaardbaar, na een test op Belgische bodem. Maar de tekorten voor het zorgpersoneel worden nog nijpender. De komende maand heeft ons land 15 miljoen chirurgische maskers en 3 miljoen FFP2-maskers nodig.