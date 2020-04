Via een fictieve toespraak van premier Sophie Wilmès (MR) kondigt de Belgische tak van milieuorganisatie Extinction Rebellion nieuwe acties aan. Met de video wil de groepering aangeven dat het coronavirus en de klimaatcrisis allebei een gevolg zijn van het ingrijpen van de mens in de natuurlijke leefomgeving.

De Belgische tak van milieuorganisatie Extinction Rebellion (XR) heeft een video gemaakt van een fictieve toespraak van onze premier Sophie Wilmès (MR). Daarin wordt onder andere gezegd dat ‘COVID-19 een alarmbel [is] die we niet kunnen negeren. Dit soort epidemieën zijn mee veroorzaakt door een diepe ecologische crisis.’

XR wil dat de Belgische overheid zijn verantwoordelijkheid neemt en kondigt hiermee ook meer acties aan in de nabije toekomst onder de campagne #TellTheTruth. Die zal digitaal plaatsvinden en de coronamaatregelen dus respecteren, klinkt het.

‘Met deze speech willen we onze collectieve verbeelding prikkelen. De video toont hoe het eruit zou zijn als onze overheden tegemoet zouden komen aan de eerste van drie eisen van XR, namelijk om de waarheid te vertellen over de klimaat- en ecologische noodtoestand waarin we verkeren’, legt een woordvoerder van de groepering uit.

De speech werd niet alleen naar Wilmès zelf gestuurd, maar ook naar Jan Jambon (N-VA), Elio Di Rupo (PS) en Rudi Vervoort (PS), respectievelijk de Vlaamse, Waalse en Brusselse minister-presidenten. Het kabinet van de premier heeft nog niet gereageerd op de video.