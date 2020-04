Reisverzekering of niet: wie zelf reis boekte, dreigt zijn geld kwijt te zijn

Wie op eigen houtje een reis boekte – dus zonder touroperator – en die geannuleerd ziet, dreigt achter te blijven met een financiële kater. En dat is ook het geval voor wie een reisverzekering nam.

Veel reisverzekeringen komen niet tussen bij een annulering wegens een epidemie of pandemie. Alleen wordt dat niet in elke polis met zoveel woorden gezegd. In sommige annulatieverzekeringscontracten komt het woord epidemie niet voor, maar zal de verzekeraar toch niet uitbetalen.

Professor verzekeringsrecht Britt Weyts van de Universiteit Antwerpen legt uit hoe dat komt. ‘Een verzekeraar kan zijn dekkingsvoorwaarden op verschillende manieren omschrijven. Ofwel ben je gedekt in alle gevallen, behalve die die uitgesloten worden. Bijvoorbeeld oorlogen, natuurrampen, of epidemieën. Ofwel ben je enkel gedekt in welomschreven gevallen. Bijvoorbeeld bij ziekte of overlijden.’

Alleen is het voor een leek niet altijd duidelijk hoe het nu zit. Soms werkt men op de tweede manier, maar voegt men wel een lijst met uitsluitingen toe. Ter informatie. Maar als in die lijst geen sprake is van epidemieën, verplicht dat de verzekeraar nog niet om tussen te komen in het geval van een epidemie. Consumentenorganisatie Testaankoop raadt houders van een reisverzekering aan om van hun verzekeraar te eisen ‘klare wijn te schenken’.