De coronacrisis dwingt ons om 'in ons kot te blijven'. Maar wat doe je nog wanneer je bureau opgeruimd is, de woonkamer een poetsbeurt heeft gekregen en je alle korte wandelroutes in de buurt hebt verkend? 'De Standaard' brengt dagelijks een kleurplaat, van de hand van Debora Lauwers, om de verveling van het thuisblijven tegen te gaan.

U kunt de prent van vandaag hier downloaden en afdrukken:

DS Kleurplaat 22 by De Standaard on Scribd