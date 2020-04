Marouane Fellaini mag drie weken na besmetting met corona het ziekenhuis verlaten

Na een behandeling van iets meer dan drie weken heeft Marouane Fellaini dinsdag het ziekenhuis in het Chinese Jinan mogen verlaten, zo bevestigt zijn club Shandong Luneng in een korte mededeling. De voormalige Rode Duivel werd daar op 22 maart opgenomen nadat hij positief getest had op het coronavirus.

Fellaini werd genezen verklaard, maar moet wel nog twee weken in quarantaine blijven bij hem thuis vooraleer hij mag beginnen te trainen, zoals de overheidsmaatregelen in China momenteel voorschrijven. Op sociale media circuleert een foto van de 32-jarige middenvelder, waarbij hij met een ruiker bloemen in de hand poseert met het ziekenhuispersoneel. Ze dragen allemaal mondmaskers.

Fellaini testte eind maart bij zijn terugkeer in China positief op COVID-19. Voor teruggekeerde reizigers is er in het land een verplichte quarantaine en ook een test op het virus, die dus positief uitdraaide. Fellaini vertoonde geen al te zware symptomen, maar werd wel opgenomen in het ziekenhuis om er een behandeling te starten. In een korte mededeling stelde hij vervolgens dat hij vertrouwen had in een goede afloop.

Marouane Fellaini werd zo de eerste Belgische profvoetballer die positief testte op het coronavirus. Hij was niet de eerste voetballer in China die positief testte, maar wel de eerste speler uit de Super League. Sinds februari vorig jaar is hij er aan de slag bij Shandong Luneng Taishan. Hij ligt er nog onder contract tot eind volgend jaar. Het nieuwe seizoen in de Super League moest al op 22 februari van start gaan, maar de seizoensstart werd uitgesteld door het coronavirus.